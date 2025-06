J.J. Spaun holt sich im Oakmont Country Club mit zwei famosen letzten Löchern den Sieg. Bild: Keystone

J.J. Spaun gewinnt am US Open in Oakmont, Pennsylvania, seinen ersten Major-Titel.

Keystone-SDA SDA

Der 34-jährige Amerikaner triumphierte dank famoser Schläge auf den letzten Bahnen mit zwei Schlägen Vorsprung vor dem Schotten Robert MacIntyre und drei Schläge vor dem Norweger Viktor Hovland.

Spaun blieb auf dem überaus anspruchsvollen Kurs als einziger Spieler unter Par. Dabei hatte der Tag noch denkbar schlecht begonnen. Auf den ersten sechs Bahnen leistete sich der Weltranglisten-25. fünf Bogeys.

Wegen heftigen Regens gab es einen mehr als 90-minütigen Unterbruch. Diesen nutzte Spaun, um sich zu sammeln. Auf Bahn 17 schlug er den Ball vom Abschlag dann über 287 Meter direkt aufs Grün, auf Bahn 18 gelang ihm aus fast 20 Metern der längste Putt des Turniers. Die beiden Birdies machten den Sieg perfekt.

WHAT A PUTT!!!!



J.J. SPAUN WINS THE U.S. OPEN!!!! pic.twitter.com/EWdYQeDAzF — U.S. Open (@usopengolf) June 16, 2025

Sam Burns, der Führende nach der 2. und 3. Runde, fiel mit einer 78er-Runde noch auf den 7. Platz zurück, den er sich unter anderem mit dem Weltranglisten-Ersten Scottie Scheffler teilte. Masters-Sieger Rory McIlroy verbesserte sich am Schlusstag des dritten Major-Turnieres des Jahres dank einer 67er-Runde, dem besten Ergebnis des Tages, noch vom 49. auf den 19. Platz.

Das letzte Major der Saison, das British Open, findet vom 17. bis 20. Juli im Royal Portrush Golf Club in Nordirland statt.