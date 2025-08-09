  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Polen-Rundfahrt Jan Christen vor der letzten Etappe Gesamtdritter

SDA

9.8.2025 - 16:42

Darf sich noch Hoffnungen auf den Sieg in der Polen-Rundfahrt machen: Jan Christen
Darf sich noch Hoffnungen auf den Sieg in der Polen-Rundfahrt machen: Jan Christen
Keystone

Jan Christen belegt an der Polen-Rundfahrt vor dem abschliessenden Zeitfahren über 12,5 km am Sonntag den 3. Platz.

Keystone-SDA

09.08.2025, 16:42

09.08.2025, 17:16

Sein Rückstand auf den führenden Monegassen Victor Langellotti beträgt 22 Sekunden.

In der 6. Etappe übernahm Langellotti mit dem Tagessieg das Leadertrikot. Er setzte sich in einem Zweiersprint gegen den Amerikaner Brandon McNulty durch, der im Gesamtklassement zehn Sekunden hinter dem Fahrer aus dem Fürstentum Monaco Zweiter ist.

Bester Schweizer war am Samstag Yannis Voisard als Sechster, Jan Christen klassierte sich im 10. Rang. Der Jurassier und der Aargauer kamen nach 147,5 hügeligen Kilometern mit dem ersten kleinen Feld und acht Sekunden Rückstand ins Ziel in Bukowina.

Mehr Videos aus dem Ressort

Ski-Talent Hächler über Mountainbike-Unfall: «Kann mich nicht an Sturz erinnern»

Ski-Talent Hächler über Mountainbike-Unfall: «Kann mich nicht an Sturz erinnern»

Im Juni ist Lenz Hächler beim Mountainbiken schwer gestürzt, zog sich eine Hirnerschütterung und Rippenbrüche zu. Jetzt ist es das Schweizer Ski-Talent wieder fit. «Ich kann schon wieder Vollgas trainieren», sagt Hächler zu blue Sport.

30.07.2025

Meistgelesen

Erstes Lovemobil am Ziel +++ Wasserpistolen mit fragwürdiger Munition +++ Verkaufsschlager nicht ganz jugendfrei
Konietzke macht den Sack zu
Trump und Putin reden über Gebietsabtretungen der Ukraine

Videos aus dem Ressort

Rapperswil-Jona – Yverdon 0:3

Rapperswil-Jona – Yverdon 0:3

Challenge League | 3. Runde | Saison 25/26

08.08.2025

Wil – Carouge 1:0

Wil – Carouge 1:0

Challenge League | 3. Runde | Saison 25/26

08.08.2025

blue News trifft Noe Ponti am Locarno Film Festival 2025

blue News trifft Noe Ponti am Locarno Film Festival 2025

Der Doppel-Silber-WM Gewinner besucht nach seinem Erfolg in Singapur das Locarno Film Festival. blue News hat den Schwimm-Star getroffen.

08.08.2025

Rapperswil-Jona – Yverdon 0:3

Rapperswil-Jona – Yverdon 0:3

Wil – Carouge 1:0

Wil – Carouge 1:0

blue News trifft Noe Ponti am Locarno Film Festival 2025

blue News trifft Noe Ponti am Locarno Film Festival 2025

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Schweizer Festspiele. Karateka Quirici holt die nächste Goldmedaille

Schweizer FestspieleKarateka Quirici holt die nächste Goldmedaille

Beachvolleyball. Operation und monatelange Pause bei Tanja Hüberli

BeachvolleyballOperation und monatelange Pause bei Tanja Hüberli

Bange Momente in Atlanta. NFL-Spieler beten und weinen – und erzwingen Spielabbruch nach Horror-Verletzung

Bange Momente in AtlantaNFL-Spieler beten und weinen – und erzwingen Spielabbruch nach Horror-Verletzung