Darf sich noch Hoffnungen auf den Sieg in der Polen-Rundfahrt machen: Jan Christen Keystone

Jan Christen belegt an der Polen-Rundfahrt vor dem abschliessenden Zeitfahren über 12,5 km am Sonntag den 3. Platz.

Keystone-SDA SDA

Sein Rückstand auf den führenden Monegassen Victor Langellotti beträgt 22 Sekunden.

In der 6. Etappe übernahm Langellotti mit dem Tagessieg das Leadertrikot. Er setzte sich in einem Zweiersprint gegen den Amerikaner Brandon McNulty durch, der im Gesamtklassement zehn Sekunden hinter dem Fahrer aus dem Fürstentum Monaco Zweiter ist.

Bester Schweizer war am Samstag Yannis Voisard als Sechster, Jan Christen klassierte sich im 10. Rang. Der Jurassier und der Aargauer kamen nach 147,5 hügeligen Kilometern mit dem ersten kleinen Feld und acht Sekunden Rückstand ins Ziel in Bukowina.

Mehr Videos aus dem Ressort