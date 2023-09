Jason Joseph war in Basel noch etwas schneller als vor zehn Tagen in Zürich. Imago

Jason Joseph hat am Sonntag beim Meeting in Basel erneut seinen Schweizer Rekord über 110 m Hürden verbessert.

Der Siebte der letzten Weltmeisterschaften in Budapest lief die Distanz in 13,07 Sekunden und damit eine Hundertstel schneller als am 31. August bei Weltklasse Zürich im Letzigrund.

Mit der Zeit von 13,07 Sekunden avanciert der 24-jährige Basler zum achtbesten Europäer in der Geschichte der 110 m Hürden.

gma, sda