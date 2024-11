Andri Ragettli on Tour, Folge 1: Ein Sommer im Leben von Andri

Selbst in den Ferien oder an seinen freien Wochenenden ist Andri Ragettli viel in Bewegung. Der Bündner nimmt uns diesmal mit auf seine Reisen und sportlichen Abenteuer des vergangenen Sommers. Und er verrät, wie lange er noch zu Hause wohnen wird.

