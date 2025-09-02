Wird künftig nicht mehr für SRF an Schwingfesten im Einsatz stehen: Jörg Abderhalden. SRF

Jörg Abderhalden zieht sich nach dem Eidgenössischen in Mollis aus seiner Rolle als SRF-Experte zurück. Der Schritt erfolgt auf eigenen Wunsch hin.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Jörg Abderhalden beendet nach zwölf Jahren seine Tätigkeit als Schwingexperte bei SRF.

Seinen letzten Einsatz hatte er am ESAF 2025 in Mollis.

Der dreifache Schwingerkönig entschied sich aus eigenem Wunsch zum Rücktritt, um neue Herausforderungen anzugehen. Mehr anzeigen

Nach zwölf Jahren als Schwingexperte beendet Jörg Abderhalden sein Engagement bei Schweizer Radio und Fernsehen. Seinen letzten Einsatz bestritt der dreifache Schwingerkönig am vergangenen Wochenende beim Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest 2025 in Mollis GL, wie die SRG in einer Mitteilung schreibt.

Nach 51 Kranzfestsiegen, dem Gewinn dreier Eidgenössischer Schwing- und Älplerfeste (ESAF) sowie dem Erreichen des «Schwinger-Grand-Slam» trat Jörg Abderhalden 2010 vom Spitzensport zurück. 2013 stieg er als Schwingexperte bei SRF ein und begleitete fortan Schwingfeste im TV als Co-Kommentator und Experte.

Nun beendet der 45-Jährige sein Engagement bei SRF Sport. Seinen letzten Einsatz für SRF bestritt er beim ESAF 2025 in Mollis GL, wo er als Co-Kommentator an der Seite von Stefan Hofmänner den Triumph von Armon Orlik begleitete.

Rücktritt auf eigenen Wunsch hin

Der Schritt erfolgt gemäss Mitteilung auf Wunsch Abderhaldens. «Nach zwölf Jahren als SRF-Experte habe ich gespürt, dass der Zeitpunkt gekommen ist, dieses Kapitel abzuschliessen und neue Herausforderungen anzugehen», wird der Toggenburger zitiert.

Die Rolle als SRF-Experte habe ihm immer sehr gefallen. «Es war ein Privileg, dem Schwingsport nach dem Ende der Aktivkarriere auf diese Art und Weise verbunden zu bleiben. Für diese Möglichkeit bin ich SRF sehr dankbar.» Als Schiedsrichter beim «Samschtig-Jass» bleibt Abderhalden dem SRF-Publikum erhalten.

Daniel Bolliger, Leiter Live bei SRF Sport, bedauert den Abgang Abderhaldens: «Er hat die Dinge beim Namen genannt und scheute sich nicht, auch Kritik zu üben. Gleichwohl blieb er dabei immer fair und korrekt. Wir danken Jörg Abderhalden für sein langjähriges Engagement und wünschen ihm bei seinen künftigen Tätigkeiten alles Gute», wird er in der Mitteilung zitiert.

Die künftige Zusammensetzung des Schwing-Expertenteams werde in den kommenden Monaten konkretisiert.

