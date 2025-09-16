  1. Privatkunden
Joseph versagen im Final die Nerven «Nach dem Start dachte ich: ‹F*ck, was mache ich jetzt?!›»

Jan Arnet

16.9.2025

Joseph bricht seinen Final-Lauf ab

Joseph bricht seinen Final-Lauf ab

16.09.2025

Jason Joseph hat sich für die WM viel vorgenommen, geht am Ende aber leer aus. Im Final über 110 m Hürden versagen die Nerven, vor der ersten Hürde bricht er den Lauf ab. Nach dem Rennen sucht er nach Erklärungen.

,

Keystone-SDA, Jan Arnet

16.09.2025, 16:16

16.09.2025, 16:21

Jason Joseph ist alles andere als ein Grossmaul, doch ist er keiner, der um den heissen Brei herumredet. Von daher machte der Basler keinen Hehl daraus, dass er nach Tokio gereist ist, um eine Medaille zu gewinnen. Und eine solche schien auch möglich zu sein, angesichts der bisherigen Leistungen in dieser Saison. Er egalisierte zweimal seinen Schweizer Rekord von 13,07 Sekunden und gewann in Rom zum ersten Mal ein Meeting der Diamond League. Im Halbfinal lief er 13,18 Sekunden.

Und dann das: Im Final kommt er zunächst gut aus dem Startblock, doch dann passiert irgendetwas. Während seine Konkurrenten über die erste Hürde springen, bricht der 26-Jährige seinen Lauf ab und schubst die Hürde um. Danach ist das Rennen für ihn gelaufen.

Jason Joseph sitzt nach dem verpatzten Rennen noch minutenlang geknickt auf der Tartanbahn.
Jason Joseph sitzt nach dem verpatzten Rennen noch minutenlang geknickt auf der Tartanbahn.
Keystone

«Du trainierst das ganze Jahr, die Saison war gut, du bist fit, der Halbfinal war gut. Und dann sowas – es ist heavy», sagt ein enttäuschter Joseph einige Minuten nach dem Rennen im SRF-Interview. Was genau los war, kann sich der Schweizer selber nicht erklären. «Ich weiss nicht einmal, warum ich die erste Hürde nicht genommen habe und was das Problem war.»

«Irgendwann stehen wir ganz oben»

Er sei wohl selbst überrascht gewesen, dass sein Start so gut war. «Das war vielleicht das Problem. Dass ich nicht weiss, wie sich es anfühlt, gut rauszukommen. Dann dachte ich so: ‹F*ck, was mache ich jetzt?!› Jetzt ist es vorbei, ich kann jetzt nichts mehr machen.»

4. Tag der Leichtathletik-WM. WM-Exploit verpasst: Jason Joseph bricht Final-Lauf vor der ersten Hürde ab

4. Tag der Leichtathletik-WMWM-Exploit verpasst: Jason Joseph bricht Final-Lauf vor der ersten Hürde ab

Eigentlich hätte alles gepasst. Doch dann kam das Blackout. «Ich denke, mir fehlt die Erfahrung am Start. Man lernt immer dazu, irgendwann klappt es, dann stehen wir ganz oben, aber es sollte nicht dieses Jahr sein.»

Mit seiner Bestzeit hätte Joseph in Tokio eine Medaille gewonnen. Hinter dem seiner Favoritenrolle gerecht gewordenen Amerikaner Cordell Tinch (12,99) komplettierten die Jamaikaner Orlando Benett und Tyler Mason mit 13,08 respektive 13,12 Sekunden das Podest.

Ditaji Kambundji im Mai über die Leichtathletik-WM: «… dann stehen mir alle Türen offen»

Ditaji Kambundji im Mai über die Leichtathletik-WM: «… dann stehen mir alle Türen offen»

15.09.2025

