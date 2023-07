Volle Kraft voraus im Jahr 2023: Jason Joseph setzt heuer zahlreiche Highlights Keystone

Jason Joseph überzeugt dieses Jahr einmal mehr. Der Hallen-Europameister egalisiert beim Meeting in Madrid in 13,10 Sekunden den Schweizer Rekord über 110 m Hürden.

Der 24-Jährige war somit gleich schnell unterwegs wie Anfang Juni beim Diamond-League-Meeting in Florenz, als er den Rekord letztmals verbessert hatte.

Der Basler setzte sich beim Sieg in Spaniens Hauptstadt unter anderen gegen den starken Franzosen Wilhelm Belocian durch. Es herrschte nahezu Windstille.

Joseph hatte sich Ende Juni nach der Athletissima in Lausanne ins Trainingslager zurückgezogen. Nun eröffnete er die zweite Hälfte der Sommersaison fulminant. Seinen nächsten Auftritt hat er am kommenden Wochenende an den Schweizer Meisterschaften in Bellinzona.

