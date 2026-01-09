  1. Privatkunden
Emotionaler Instagram-Post Box-Star Joshua meldet sich erstmals nach Tod seiner Freunde zu Wort

dpa

9.1.2026 - 11:00

Anthony Joshua war vor dem Jahreswechsel in einen schweren Unfall verwickelt.
Anthony Joshua war vor dem Jahreswechsel in einen schweren Unfall verwickelt.
Keystone

Der britische Box-Star Anthony Joshua wurde bei einem Unfall in Nigeria verletzt, zwei seiner Freunde starben. Nun hat er sich zu Wort gemeldet.

DPA

09.01.2026, 11:00

Nach dem verheerenden Verkehrsunfall hat der britische Boxstar Anthony Joshua seine zwei gestorbenen Freunde und Teamkollegen gewürdigt. «Es ist zu 100 Prozent schwer für mich, aber ich weiss, dass es für ihre Eltern noch schwerer ist», schrieb der 36-Jährige in einem Beitrag auf der Plattform Instagram. 

«Ich habe gar nicht bemerkt, wie besonders sie sind. Ich bin einfach mit ihnen spazieren gegangen und habe Witze mit ihnen gemacht, ohne zu wissen, dass Gott mich in die Gegenwart grossartiger Menschen gestellt hat», schrieb er weiter.

Gefährliche Fahrweise. Anklage gegen Fahrer nach schwerem Unfall von Boxstar Joshua

Gefährliche FahrweiseAnklage gegen Fahrer nach schwerem Unfall von Boxstar Joshua

Bei dem Verkehrsunfall in der vergangenen Woche waren die zwei Freunde des Ex-Schwergewichtsweltmeisters Joshua ums Leben gekommen. Einer der Menschen war sein Personal-Trainer, der andere ein weiterer Betreuer. Joshua selbst überstand das Unglück in Nigeria mit leichten Verletzungen und wurde nach kurzer Behandlungsdauer aus dem Krankenhaus entlassen.

Nach dem schweren Unfall war gegen den Fahrer des Fahrzeugs Anklage erhoben worden. Nach Angaben der Polizei des Bundesstaates Ogun muss sich der Fahrer wegen insgesamt vier Vorwürfen vor Gericht verantworten, unter anderem wegen gefährlicher Fahrweise und Herbeiführen eines tödlichen Unfalls.

Meistgelesen

Erste Gäste treffen in Martigny ein +++ In Crans-Montana wird Trauermusik gespielt
Zahlreiche Polizisten betreten «Le Constellation» +++ Heftiger Schneefall in Crans-Montana
Trump-Regierung setzt «Weltuntergangs»-Flugzeug ein
«Nach einem solchen Inferno ist das ganze Land moralisch auf der Anklagebank»
Diese Gäste werden an der Trauerzeremonie erwartet

