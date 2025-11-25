Trainer Hrvoje Horvat sah eine bittere Niederlage seiner Kadetten Keystone

In der European League kassieren die drei Schweizer Klubs in der 5. Runde der Gruppenphase Niederlagen. Für die Kadetten und Kriens-Luzern ist es ein herber Rückschlag.

Keystone-SDA SDA

Die Kadetten Schaffhausen verloren auswärts gegen die Spanier von Ademar Leon 27:30 und rutschen eine Runde vor Schluss ans Tabellenende der ausgeglichenen Gruppe. In der letzten Runde trifft der Schweizer Meister am kommenden Dienstag daheim auf Partizan Belgrad und benötigt unbedingt einen Sieg, um unter Umständen noch den für das Weiterkommen benötigten Top-2-Platz zu erreichen.

Kriens-Luzern verpasste im Heimspiel gegen die Norweger von Elverum trotz zwölf Toren von Luca Sigrist die Entscheidung um den Vorstoss in die Hauptrunde. Durch das 34:38 sind die Norweger zwei Runden vor Schluss punktgleich mit den Innerschweizern auf dem 2. Platz hinter dem Gruppenleader Porto, der am kommenden Dienstag in der Pilatus Arena gastiert.

Für den BSV Bern, der keine Chance mehr auf ein Weiterkommen hat, setzte es in Montpellier im fünften Spiel die fünfte Niederlage ab. Die Berner verloren beim früheren Champions-League-Sieger mit 29:37.