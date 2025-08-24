Pedro Acosta verlor in Ungarn die Kontrolle über seine KTM. IMAGO/PsnewZ

Marc Marquez, der an den vergangenen sechs Rennen-Wochenenden alles gewonnen hat, bleibt auch beim GP von Ungarn unantastbar. Für Aufsehen sorgt ein spektakulärer Crash, bei dem beinahe ein Kameramann zu Schaden kommt.

Keystone-SDA, Redaktion blue Sport Tobias Benz

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Beim GP von Ungarn sorgt ein heftiger Sturz von Pedro Acosta für einen Schockmoment, als dessen KTM über die Absperrung fliegt und beinahe einen Kameramann trifft.

Der Mitarbeiter wird nur knapp verfehlt, beide Beteiligten bleiben unverletzt. Acosta kann das Rennen fortsetzen. Mehr anzeigen

Der beste Fahrer auf dem bestem Motorrad fuhr beim Sprint in Balatonfökajar auf einer Ducati einen Start-Ziel-Sieg und den 13. Erfolg in Serie ein.

Der sechsfache Weltmeister der Königsklasse feierte den 13. Sieg in 14 Sprints seit Saisonbeginn. Seine einzige Niederlage in dieser Disziplin musste er Ende Mai in Grossbritannien hinnehmen, wo er hinter seinem jüngeren Bruder Alex Marquez Zweiter wurde.

Kameramann entgeht Horror-Unfall nur knapp

Für Aufsehen sorgt in Ungarn der Sturz von KTM-Werkspilot Pedro Acosta zu Beginn von Q2 in Kurve 8. Der Spanier verliert die Kontrolle über seine KTM RC16, die in der Folge über die Absperrung katapultiert wird und dabei um ein Haar einen Kameramann trifft – der die Szenen live filmt.

Our cameraman, Joao, avoiding @37_pedroacosta's bike impact is probably the most shocking video you'll see today! 😮



We're so glad to see he's ok! 🙏#HungarianGP 🇭🇺 pic.twitter.com/o9SslLPDhT — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 23, 2025

Die Maschine habe Mitarbeiter Joao knapp verfehlt, teilt der offizielle X-Account der MotoGP nach dem Rennen mit. Fahrer und Kameramann sind beide wohlauf. Auf TV-Bildern ist zu sehen, wie Joao nach dem Vorfall mit dem Daumen nach oben zeigt und weiter seiner Arbeit nachgeht. «Wir sind froh, dass er okay ist», heisst es unter dem Post.

Mit seinem Sieg baut Marc Marquez den Vorsprung in der WM-Wertung weiter aus. Der Vorsprung auf den ersten Verfolger, sein Bruder Alex, der am Samstag Achter wurde, beträgt nun 152 Punkte. Der Drittplatzierte in der Fahrerwertung, Francesco Bagnaia, holte keine Punkte und liegt 209 Zähler im Hintertreffen.

