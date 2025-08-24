  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Motorrad fliegt über Absperrung Kameramann filmt im MotoGP Schockmoment – und entgeht Horror-Crash nur knapp

Tobias Benz

24.8.2025

Pedro Acosta verlor in Ungarn die Kontrolle über seine KTM.
Pedro Acosta verlor in Ungarn die Kontrolle über seine KTM.
IMAGO/PsnewZ

Marc Marquez, der an den vergangenen sechs Rennen-Wochenenden alles gewonnen hat, bleibt auch beim GP von Ungarn unantastbar. Für Aufsehen sorgt ein spektakulärer Crash, bei dem beinahe ein Kameramann zu Schaden kommt.

,

Keystone-SDA, Redaktion blue Sport

24.08.2025, 10:52

24.08.2025, 11:04

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Beim GP von Ungarn sorgt ein heftiger Sturz von Pedro Acosta für einen Schockmoment, als dessen KTM über die Absperrung fliegt und beinahe einen Kameramann trifft.
  • Der Mitarbeiter wird nur knapp verfehlt, beide Beteiligten bleiben unverletzt. Acosta kann das Rennen fortsetzen.
Mehr anzeigen

Der beste Fahrer auf dem bestem Motorrad fuhr beim Sprint in Balatonfökajar auf einer Ducati einen Start-Ziel-Sieg und den 13. Erfolg in Serie ein. 

Der sechsfache Weltmeister der Königsklasse feierte den 13. Sieg in 14 Sprints seit Saisonbeginn. Seine einzige Niederlage in dieser Disziplin musste er Ende Mai in Grossbritannien hinnehmen, wo er hinter seinem jüngeren Bruder Alex Marquez Zweiter wurde.

Kameramann entgeht Horror-Unfall nur knapp

Für Aufsehen sorgt in Ungarn der Sturz von KTM-Werkspilot Pedro Acosta zu Beginn von Q2 in Kurve 8. Der Spanier verliert die Kontrolle über seine KTM RC16, die in der Folge über die Absperrung katapultiert wird und dabei um ein Haar einen Kameramann trifft – der die Szenen live filmt.

Die Maschine habe Mitarbeiter Joao knapp verfehlt, teilt der offizielle X-Account der MotoGP nach dem Rennen mit. Fahrer und Kameramann sind beide wohlauf. Auf TV-Bildern ist zu sehen, wie Joao nach dem Vorfall mit dem Daumen nach oben zeigt und weiter seiner Arbeit nachgeht. «Wir sind froh, dass er okay ist», heisst es unter dem Post.

Mit seinem Sieg baut Marc Marquez den Vorsprung in der WM-Wertung weiter aus. Der Vorsprung auf den ersten Verfolger, sein Bruder Alex, der am Samstag Achter wurde, beträgt nun 152 Punkte. Der Drittplatzierte in der Fahrerwertung, Francesco Bagnaia, holte keine Punkte und liegt 209 Zähler im Hintertreffen.

Das könnte dich auch interessieren

75 Jahre Formel 1 – Die Schweiz zwischen Vollgas und Verbot

75 Jahre Formel 1 – Die Schweiz zwischen Vollgas und Verbot

Am 13. Mai wird die Formel 1 75 Jahre alt – ihr erstes Rennen fand 1950 in Silverstone statt. Nur wenige Wochen später raste die Königsklasse des Motorsports durch Bern. Doch nach der Tragödie von Le Mans zog die Schweiz die Notbremse.

12.05.2025

Meistgelesen

Trump segnet Verkauf von 3350 Raketen ab + Das würde Putin die Eroberung von 4 Regionen kosten
«Er hat endgültig genug von ihr»
«Ich ging in meine Garderobe und schlug alles kurz und klein»
Deutsches Restaurant verzichtet auf getrennte Rechnungen
Newsom schlägt Trump mit seinen eigenen Waffen – «Fox News» findet's gar nicht lustig

Fussball-News

Ein junger Knipser begeistert die Liga. Kann FCSG-Juwel Vogt den Geubbels-Abgang vergessen machen?

Ein junger Knipser begeistert die LigaKann FCSG-Juwel Vogt den Geubbels-Abgang vergessen machen?

In Luzern eingeschlagen. Matteo Di Giusto: «Deshalb war es für mich jetzt Zeit für den nächsten Schritt»

In Luzern eingeschlagenMatteo Di Giusto: «Deshalb war es für mich jetzt Zeit für den nächsten Schritt»

GC bereits unter Druck. Scheiblehner vor Winti-Duell: «Ein durchzogener Saisonstart»

GC bereits unter DruckScheiblehner vor Winti-Duell: «Ein durchzogener Saisonstart»

«Bin Werder-Bremen-Spieler». Reporterin verwechselt Werder-Kapitän nach Trikot-Tausch mit einem Frankfurter

«Bin Werder-Bremen-Spieler»Reporterin verwechselt Werder-Kapitän nach Trikot-Tausch mit einem Frankfurter

MLS. Thomas Müller bezwingt Roman Bürki bei Startelf-Debüt

MLSThomas Müller bezwingt Roman Bürki bei Startelf-Debüt