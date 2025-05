Keller: «In Engelberg möchte ich den Jungen etwas zurück geben» Mountainbikerin Alessandra Keller startet an der Bike Revolution in Engelberg. Im Interview mit blue Sport spricht sie über ihre Verletzung, die Heim-EM und die spezielle Stimmung in Engelberg. 30.04.2025

Mountainbikerin Alessandra Keller startet an der Bike Revolution in Engelberg. Im Interview mit blue Sport spricht sie über ihre Verletzung, die Heim-EM und die spezielle Stimmung in Engelberg.

Redaktion blue Sport Syl Battistuzzi

Anfang April gab Alessandra Keller ihr Comeback. Erst sechseinhalb Monate zuvor musste sich die Mountainbikerin einer Kreuzband-Operation unterziehen.

Live Mountainbike: Bike Revolution Engelberg So 04.05. 12:00 - 13:50 ∙ blue Zoom D ∙ 110 Min Mit tv.blue.ch aufnehmen tv.blue.ch



«Ich hatte eine wirklich perfekte Rehabilitation. Ich habe sicher physisch einen Rückstand, aber ich konnte dadurch auch eine sehr gute Pause einlegen», meint die 29-Jährige. Die Zwangspause habe sie genutzt, um sich auch nach einem sehr strengen Jahr in der Olympia-Saison – die Nidwaldnerin belegte in Paris den 7. Rang im Cross-Country-Rennen – mental zu erholen.

«Hoffentlich dem Publikum einen guten Fight liefern»

Trotz physischem Defizit fühle sie sich bereit und zuversichtlich für ihr grosses Highlight, die Heim-WM in Crans Montana (10. bis 14. September). «Die Heim-WM hat mich sicher auch motiviert während der ganzen Reha. Es ist viel Zeit zu Hause auf dem Sofa oder im Kraftraum, was sicher nicht die Lieblingsdisziplin ist. Dadurch ist es sicher im Hinterkopf, aber es ist noch nicht omnipräsent, zumal noch viel Zeit vergeht bis September. Aber es ist ein Highlight und Highlights strecken sich immer über eine ganze Saison», hält Keller fest.

Am Sonntag kommt es in Engelberg zum Auftakt der Bike Revolution (auf blue Zoom kannst du das Rennen der Frauen (Start 12 Uhr) sowie der Männer (14 Uhr) live mitverfolgen).

«Engelberg ist für mich ein Rennen, das zu Hause ist. Ich habe einen kurzen Anfahrtsweg. Ich kann aber auch als Persönlichkeit und als Athletin den Jungen und denjenigen, die zu den Eliten aufschauen, etwas zurückgeben», sagt Keller. Deshalb sei es nie ein Thema gewesen, das Rennen auszulassen, obwohl sie sicher ein Trainingsrennen daraus mache, da sie andere Rennen priorisieren werde. «Aber ich versuche dort mein Bestes zu geben und ein intensives Training daraus machen. Es gibt ein paar gute Athletinnen am Start und wir werden hoffentlich dem Publikum einen guten Fight liefern.»

In Engelberg herrsche jeweils eine «mega coole Stimmung», so Keller. «Die Schweiz ist definitiv ein Mountainbike-Land. Es hat viele Athleten wie Nino (Schurter), die in der Vergangenheit extrem viel für den Sport gemacht haben. Das ist sehr cool.»