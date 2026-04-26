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Sensationeller Weltrekord in London Erster Mensch läuft Marathon unter zwei Stunden

dpa

26.4.2026 - 12:57

Kenianer stürmt zu Marathon-Weltrekord unter zwei Stunden – Gallery
Kenianer stürmt zu Marathon-Weltrekord unter zwei Stunden – Gallery. Sabastian Sawe lief überraschend einen Marathon-Weltrekord in London.

Sabastian Sawe lief überraschend einen Marathon-Weltrekord in London.

Bild: dpa

Kenianer stürmt zu Marathon-Weltrekord unter zwei Stunden – Gallery. Der London-Marathon gehört zu den prestigeträchtigsten Rennen der Welt.

Der London-Marathon gehört zu den prestigeträchtigsten Rennen der Welt.

Bild: dpa

Kenianer stürmt zu Marathon-Weltrekord unter zwei Stunden – Gallery
Kenianer stürmt zu Marathon-Weltrekord unter zwei Stunden – Gallery. Sabastian Sawe lief überraschend einen Marathon-Weltrekord in London.

Sabastian Sawe lief überraschend einen Marathon-Weltrekord in London.

Bild: dpa

Kenianer stürmt zu Marathon-Weltrekord unter zwei Stunden – Gallery. Der London-Marathon gehört zu den prestigeträchtigsten Rennen der Welt.

Der London-Marathon gehört zu den prestigeträchtigsten Rennen der Welt.

Bild: dpa

Sensation in London: Der Kenianer Sabastian Sawe läuft zum ersten Mal einen offiziellen Marathon unter zwei Stunden. Der 29-Jährige schreibt damit Sport-Geschichte.

DPA

26.04.2026, 12:57

26.04.2026, 13:40

Der Kenianer Sabastian Sawe hat in London den Marathon-Weltrekord geknackt. Der 29-Jährige gewann bei dem prestigeträchtigen Rennen in 1:59:30 Stunden und blieb damit als erster Mensch in einem offiziellen Wettkampf unter der magischen Zwei-Stunden-Marke. Sawe war 65 Sekunden schneller als sein Landsmann Kelvin Kiptum, der 2023 in Chicago 2:00:35 Stunden lief. Kiptum war nur wenige Monate später im Februar 2024 bei einem Verkehrsunfall in seiner Heimat ums Leben gekommen.

Sawe stiess in eine neue Dimension vor und schrieb mit seiner Zeit nun Sport-Geschichte, wenngleich vor ihm bereits der zweimalige Olympiasieger und ehemalige Weltrekordler Eliud Kipchoge einen Marathon unter zwei Stunden absolviert hatte. Der Kenianer schaffte die klassische Strecke am 12. Oktober 2019 in Wien in 1:59:40 Stunden. Dieser Lauf war allerdings nicht öffentlich und fand unter Laborbedingungen mit wechselnden Tempomachern statt. Daher galt die Zeit nicht als Weltrekord.

Tempo von Beginn an hoch

Bei optimalen Bedingungen in London war das Tempo auch dank mehrerer Pacemaker von Beginn an extrem hoch. Lange lief eine grössere Spitzengruppe zusammen, ehe sich Vorjahressieger Sawe und Yomif Kejelcha aus Äthiopien nach etwa 30 Kilometern absetzten. Kejelcha gab in der britischen Hauptstadt sein Marathon-Debüt.

Bei den Frauen siegte Tigst Assefa aus Äthiopien in 2:15:41 Stunden. Damit blieb sie nur 16 Sekunden über dem 23 Jahre alten Streckenrekord der britischen Lauf-Ikone Paula Radcliffe.

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