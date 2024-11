Kletter-Spektakel am 220-Meter-Staudamm im Verzascatal Nach einem spektakulären Finaltag am weltweit einzigartigen Mehrseillängen-Kletterwettkampf «Red Bull Dual Ascent» am Staudamm im Verzascatal sind die besten Mixed-Teams in dieser Disziplin erkoren. Bild: Red Bull Das österreichische Duo mit Jakob Schubert und Jessica Pilz (im Bild), beides Bronzegewinner an den Olympischen Spielen 2024, gewinnt den Final gegen das Schweizer Team mit Andrea Kümin und Sascha Lehmann. Bild: Red Bull «Wir waren von Anfang an voll am Limit und versuchten einfach, mit Jessy und Jakob Schritt zu halten», sagt Kümin nach dem Event. Bild: Red Bull «Trotzdem war es ein tolles Erlebnis und eine einzigartige Stimmung am Damm», so Kümin weiter. Bild: Red Bull Die Österreicher wurden im Vorfeld bereits als Favoriten gehandelt und werden ihrer Rolle gerecht. Sie klettern die sechs immer schwieriger werdenden Seillängen fehlerfrei und in einem Rekordtempo. Bild: Red Bull Acht Minuten vor Kümin und Lehmann erreicht das Siegerteam das Ziel. Bild: Red Bull Der Event stellt für alle Teilnehmenden eine grosse Herausforderung dar. Bild: Red Bull Rund 1400 Besuchende sind während des Finals vor Ort und sorgen so für gute Stimmung. Bild: Red Bull Kletter-Spektakel am 220-Meter-Staudamm im Verzascatal Nach einem spektakulären Finaltag am weltweit einzigartigen Mehrseillängen-Kletterwettkampf «Red Bull Dual Ascent» am Staudamm im Verzascatal sind die besten Mixed-Teams in dieser Disziplin erkoren. Bild: Red Bull Das österreichische Duo mit Jakob Schubert und Jessica Pilz (im Bild), beides Bronzegewinner an den Olympischen Spielen 2024, gewinnt den Final gegen das Schweizer Team mit Andrea Kümin und Sascha Lehmann. Bild: Red Bull «Wir waren von Anfang an voll am Limit und versuchten einfach, mit Jessy und Jakob Schritt zu halten», sagt Kümin nach dem Event. Bild: Red Bull «Trotzdem war es ein tolles Erlebnis und eine einzigartige Stimmung am Damm», so Kümin weiter. Bild: Red Bull Die Österreicher wurden im Vorfeld bereits als Favoriten gehandelt und werden ihrer Rolle gerecht. Sie klettern die sechs immer schwieriger werdenden Seillängen fehlerfrei und in einem Rekordtempo. Bild: Red Bull Acht Minuten vor Kümin und Lehmann erreicht das Siegerteam das Ziel. Bild: Red Bull Der Event stellt für alle Teilnehmenden eine grosse Herausforderung dar. Bild: Red Bull Rund 1400 Besuchende sind während des Finals vor Ort und sorgen so für gute Stimmung. Bild: Red Bull

Am Samstag belegt das Schweizer Team mit Andrea Kümin und Sascha Lehmann beim Mehrseillängen-Kletterwettkampf am Staudamm im Verzascatal den zweiten Platz. Die Bilder des Events sind atemberaubend.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

Das österreichische Team mit den Olympiamedaillen-Gewinnern Jakob Schubert und Jessica Pilz sichert sich den Sieg.

Der Event stellt für alle Teilnehmenden eine Herausforderung dar.

Die Bilder des Spektakels (Galerie oben) sind atemberaubend. Mehr anzeigen

Nach dem spektakulären Finaltag am weltweit einzigartigen Mehrseillängen-Kletterwettkampf «Red Bull Dual Ascent» am Staudamm im Verzascatal sind die besten Mixed-Teams in dieser Disziplin erkoren. Das österreichische Duo mit Jakob Schubert und Jessica Pilz, beides Bronzegewinner an den Olympischen Spielen 2024, gewinnt den Final gegen das Schweizer Team mit Andrea Kümin und Sascha Lehmann.

Die Österreicher wurden im Vorfeld bereits als Favoriten gehandelt und werden ihrer Rolle am Samstagnachmittag bei angenehmen Temperaturen um die 20 Grad auch gerecht. Sie klettern die sechs immer schwieriger werdenden Seillängen fehlerfrei und in einem Rekordtempo – acht Minuten vor Kümin und Lehmann erreichen sie das Ziel.

«Wir waren von Anfang an voll am Limit und versuchten einfach, mit Jessy und Jakob Schritt zu halten.» Andrea Kümin 2. Platz

Was spielerisch leicht aussieht, ist aber auch für das Siegerteam eine gewaltige Herausforderung. «Da wir einen Vorsprung hatten, habe ich bei der Schlüsselstelle entschieden, etwas riskanter und effizienter zu klettern. Dies ging aber überhaupt nicht auf – ich habe es mir so nur schwerer gemacht und dort sehr viel Kraft liegenlassen. Ab da waren alle Seillängen ein regelrechter Kampf. Doch gemeinsam mit Jessy haben wir es dann doch gut heimgebracht», so Schubert.

Kümin, die bei der berüchtigten dritten Seillänge alles riskiert und schliesslich stürzt, sagt nach dem Event: «Wir waren von Anfang an voll am Limit und versuchten einfach, mit Jessy und Jakob Schritt zu halten.» Gelungen ist das Vorhaben. Die Enttäuschung hält sich bei Kümin allerdings in Grenzen: «Trotzdem war es ein tolles Erlebnis und eine einzigartige Stimmung am Damm: Je höher wir kletterten, desto lauter wurde es – das Publikum hat uns so richtig angefeuert.» Rund 1400 Besuchende sorgen während des Finals vor Ort für gute Stimmung.

Weil immer nur zwei Teams gegeneinander antreten, sichert sich das Schweizer Team den 2. Rang vor dem am Ende im 3. Rang klassierten Duo bestehend aus Jennifer Buckley und Darius Rapa.

Schlussrangliste 🥇 1. Platz: Jessica Pilz (AUT) & Jakob Schubert (AUT): 48min 46s

🥈 2. Platz: Andrea Kümin (SUI) & Sascha Lehmann (SUI): 56min 43s 3. Platz:

🥉 Jennifer Buckley (SLO) & Darius Rapa (ROU): 51min 53s (Zeit im Halbfinale) Mehr anzeigen

