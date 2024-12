Überforderung und eine Serie von Fehlern haben zu einem massiven Verlust bei der Durchführung der Kletter-WM in Bern 2023 geführt. KEYSTONE

Die Sportkletter-WM hat dem Schweizer Alpen-Club ein Minus von 1,7 Millionen Franken eingebracht. Ursache sei eine Reihe von Fehlern. Der SAC kompensiert den Verlust mit Sparmassnahmen.

Eine alleinige Verantwortlichkeit einzelner Personen oder Organe konnte für den Gesamtumfang des Defizits nicht ausgemacht werden. Es sei keine strafrechtliche Schuldigkeit festgestellt worden, teilte der Schweizer Alpen-Club (SAC) auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA am Freitag mit. Radio SRF hat als Erstes berichtet.

Als Gründe führt die für die Aufarbeitung des defizitären Events eine Reihe von Ursachen an: fehlerhafte Organisation der WM, fehlerhafte Budgetierung, ein unerfahrenes und überfordertes OK, strukturelles Versagen in Führung und Kontrolle, personelle Fehlleistungen. Die Kombination aus allen Unzulänglichkeiten habe letztlich das Defizit von 1,7 Millionen Franken verursacht – bei Gesamtkosten von 3 Millionen Franken.

Das Defizit der Kletter-WM 2023 sei mithilfe von Sparmassnahmen des SAC-Zentralverbandes gedeckt worden, ohne dass der Mitgliederbeitrag erhöht werden musste, so der Alpenclub. Die Reserven des Zentralverbandes seien wieder aufgebaut. Laut eigenen Angaben hatte der SAC in der Vergangenheit und auch jetzt keine Liquiditätsprobleme.

Nächster internationaler Wettkampf 2025

Ein Ausschuss bestehend aus fünf Vertreter*innen der SAC-Sektionen sowie je einem Mitglied des Zentralvorstandes und der Geschäftsprüfungskommission hat das Defizit der Kletter-WM 2023 aufgearbeitet. Die Untersuchung sei abgeschlossen und die Sektionen seien über die Ergebnisse informiert worden, schrieb der SAC.

Im Februar sollen der Ausschuss und der Zentralvorstand den Vertreterinnen und Vertretern der Sektionen ein Massnahmenpaket vorstellen, über welches die Abgeordneten abstimmen werden, hiess es weiter.

Im Juni 2025 findet auf dem Berner Messegelände ein Event des Kletter-Weltcups statt, wiederum mit Beteiligung des SAC. Der Verband sei an der Organisation aber nicht direkt beteiligt, sondern stehe lediglich beratend zur Seite, heisst es im Radiobeitrag.

miho, sda