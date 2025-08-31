König Orlik: «Ich will heute noch viel Alkohol trinken»

Armon Orlik lobte nach seinem Triumph sofort seine «ehrlichen» Teamkollegen aus der Nordostschweiz. KEYSTONE

Armon Orlik krönt sich in Mollis zum Schwingerkönig und beendet damit eine 18-jährige Durststrecke der Nordostschweizer. Nach dem Triumph ehrt der Bündner seine Teamkollegen und will Party machen.

Keystone-SDA, Redaktion blue Sport Tobias Benz

Drei Ostschweizer hatten vor dem Schlussgang punktgleich an der Spitze gelegen. Ein Szenario, mit welchem die Organisatoren des Eidgenössischen wohl kaum gerechnet hatten.

Dass mit Armon Orlik der Favorit des OK-Präsidenten Jakob Kamm trotz verpasstem Schlussgang schliesslich König wurde, ähnelte einem Märchen. Die Stimmung in der prallgefüllten Arena war dementsprechend aussergewöhnlich, als Werner Schlegel und Samuel Giger im Schlussgang stellten und den Bündner so auf den Schwing-Thron hievten.

«Ich bin einfach mega glücklich. Auch die Art und Weise – mit einem gestellten Schlussgang zu gewinnen, bei dem die beiden aber einen ehrlichen Gang machen, mit Hochrisiko. Das ist Glück für mich, das ist ein riesiges Gefühl», strahlte Orlik nach seinem Triumph im Interview bei SRF.

«Ich will noch viel Alkohol trinken»

Sogleich stellte der 30-Jährige sicher, seine Nordostschweizer Teamkollegen ins Zentrum zu stellen. «Es war von A bis Z eine Teamleistung. Hier könnten genauso gut Werner (Schlegel), Samuel (Giger) oder Damian (Ott) sitzen. Wir haben alle zusammen so hart an diesem Erfolg gefeilt und gearbeitet.»

Auf die Frage, was er denn heute noch vorhabe und wie er gedenke, den historischen Sieg zu feiern, antwortete Orlik lachend: «Wir wollen noch mit allen Feiern. Mit den Trainingskollegen, der Familie. Ich will alle noch sehen und ich will noch viel Alkohol trinken.»

Werner Schlegel (rechts) und Samuel Giger stellen im Schlussgang. KEYSTONE

OK-Präsident Kamm: «Glarner Geschichte geschrieben»

Beim Festakt am Sonntagmorgen, bei dem die Fahne des Eidgenössischen Schwingerverbands ans OK übergeben wurde, stand das Glarnerland im Zentrum. Lokale Hymnen wie «Im Glarnerland geboren» wurden gesungen, Fahnen geschwunden oder der Glarner Schabziger gepriesen. Im Schweizer Klassiker «Vogellisi» wurde kurzerhand das Berner Oberland zum Glarnerland umbenannt.

OK-Präsident Jakob Kamm bedankte sich bei seinem Auftritt inmitten des Schwingplatzes emotional bei seinen Helfern. «Ihr habt dieses Fest zum Leben erweckt. Ihr habt Glarner Geschichte geschrieben», sagte er mit zittriger Stimme.

Alle 56'500 Schwingfans in der Glarnerland-Arena erhoben sich nach Kamms Rede und applaudierten für die über 8000 Helferinnen und Helfer. Gemäss dem Stadionsprecher gab es noch nie so viele freiwillige Helfende an einem Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest wie im Glarnerland.

