Am Mittwochabend wissen wir mehr: Stefan Strebel gibt die Spitzenpaarungen im 1. Gang beim ESAF bekannt. Nöldi Forrer und Daniel Bösch machen eine erste Prognose.
-
Liveticker
-
Liveticker beendet
-
Bösch: Wicki gegen Staudenmann oder Ott
Unspunnensieger von 2011, Daniel Bösch, vertritt die Meinung, dass der König mit einem Teilverbandsfestsieger anschwingen muss. Das würde bedeuten: König Wicki trifft auf Fabian Staudenmann oder Damian Ott.
Aufgrund zweier Teilverbandsfestsiege und einem Sieg beim Kantonalen empfindet es Bösch als vertretbar, Ott auf Wicki loszulassen.
-
Forrer: Wicki gegen Giger oder Staudenmann gegen Giger
Mit blue Sport spricht Nöldi Forrer über die Einteilung im 1. Gang. Für ihn ist die Sache offen. «Stefan Strebel hat freie Hand. Normalerweise trifft der König auf den Sieger vom Unspunnen oder Kilchberger.»
Das würde ein Duell zwischen Wicki und Giger bedeuten. «Das muss aber nicht sein», so Forrer. Man könne auch Giger und Staudenmann gegeneinander greifen lassen.
Ebenfalls sieht Forrer ein Duell zwischen Wicki und Werner Schlegel als eine Möglichkeit. Der Toggenburger Schlegel habe gegen den König in diesem Jahr zweimal im 1. Gang verloren. «Man könnte Schlegel nochmals die Chance gegen Wicki geben.»
-
Hallo ...
... und herzlich willkommen zum Einteilungs-Ticker. Am kommenden Wochenende steigt die grosse Schwingparty. Am Samstagmorgen steigen die besten Schwinger des Landes beim Eidgenössischen in die Zwilchhosen. Stefan Strebel, Technischer Leiter ESV, gibt heute um 17 Uhr die Spitzenpaarungen für den 1. Gang bekannt. Bei blue Sport bist du hautnah mit dabei.