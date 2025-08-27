Mit blue Sport spricht Nöldi Forrer über die Einteilung im 1. Gang. Für ihn ist die Sache offen. «Stefan Strebel hat freie Hand. Normalerweise trifft der König auf den Sieger vom Unspunnen oder Kilchberger.»

Das würde ein Duell zwischen Wicki und Giger bedeuten. «Das muss aber nicht sein», so Forrer. Man könne auch Giger und Staudenmann gegeneinander greifen lassen.

Ebenfalls sieht Forrer ein Duell zwischen Wicki und Werner Schlegel als eine Möglichkeit. Der Toggenburger Schlegel habe gegen den König in diesem Jahr zweimal im 1. Gang verloren. «Man könnte Schlegel nochmals die Chance gegen Wicki geben.»