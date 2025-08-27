  1. Privatkunden
Ab 17 Uhr sind Spitzenpaarungen bekannt Kommt es zum Duell zwischen Wicki und Giger? – König und Unspunnensieger mit Prognose

Linus Hämmerli

27.8.2025

Zuletzt trafen Joel Wicki (unten) und Samuel Giger (oben) beim Jubiläumsschwinget in Appenzell aufeinander. Damals endete der Kampf im 1. Gang gestellt.
Zuletzt trafen Joel Wicki (unten) und Samuel Giger (oben) beim Jubiläumsschwinget in Appenzell aufeinander. Damals endete der Kampf im 1. Gang gestellt.
KEYSTONE

Am Mittwochabend wissen wir mehr: Stefan Strebel gibt die Spitzenpaarungen im 1. Gang beim ESAF bekannt. Nöldi Forrer und Daniel Bösch machen eine erste Prognose.

Linus Hämmerli

27.08.2025, 15:00

  • Liveticker
    Neue Beiträge
  • Liveticker beendet

  • Bösch: Wicki gegen Staudenmann oder Ott

    Unspunnensieger von 2011, Daniel Bösch, vertritt die Meinung, dass der König mit einem Teilverbandsfestsieger anschwingen muss. Das würde bedeuten: König Wicki trifft auf Fabian Staudenmann oder Damian Ott.

    Aufgrund zweier Teilverbandsfestsiege und einem Sieg beim Kantonalen empfindet es Bösch als vertretbar, Ott auf Wicki loszulassen.

  • Forrer: Wicki gegen Giger oder Staudenmann gegen Giger

    Mit blue Sport spricht Nöldi Forrer über die Einteilung im 1. Gang. Für ihn ist die Sache offen. «Stefan Strebel hat freie Hand. Normalerweise trifft der König auf den Sieger vom Unspunnen oder Kilchberger.»

    Das würde ein Duell zwischen Wicki und Giger bedeuten. «Das muss aber nicht sein», so Forrer. Man könne auch Giger und Staudenmann gegeneinander greifen lassen.

    Ebenfalls sieht Forrer ein Duell zwischen Wicki und Werner Schlegel als eine Möglichkeit. Der Toggenburger Schlegel habe gegen den König in diesem Jahr zweimal im 1. Gang verloren. «Man könnte Schlegel nochmals die Chance gegen Wicki geben.»

  • Hallo ...

    ... und herzlich willkommen zum Einteilungs-Ticker. Am kommenden Wochenende steigt die grosse Schwingparty. Am Samstagmorgen steigen die besten Schwinger des Landes beim Eidgenössischen in die Zwilchhosen. Stefan Strebel, Technischer Leiter ESV, gibt heute um 17 Uhr die Spitzenpaarungen für den 1. Gang bekannt. Bei blue Sport bist du hautnah mit dabei.

    • Mehr anzeigen
Nöldi Forrer über das ESAF, die Favoriten und mögliche Überraschungen

Nöldi Forrer über das ESAF, die Favoriten und mögliche Überraschungen

Ende August steigt in Mollis der Saisonhöhepunkt der Schwingsaison: Das Eidgenössische steht an. Wie man dieses Fest gewinnt, weiss Nöldi Forrer bestens. blue Sport spricht vor dem Fest mit dem Schwingerkönig von 2001.

25.08.2025

Bösch soll als Betreuer den Königstitel zurück in die Nordostschweiz bringen

Bösch soll als Betreuer den Königstitel zurück in die Nordostschweiz bringen

Unspunnensieger Daniel Bösch steht beim ESAF im Einsatz. Nicht im, sondern neben dem Sägemehl. Als Betreuer soll er die Nordostschweizer Schwinger zu Maximalleistungen pushen.

25.08.2025

«Wir haben eine intensive Zeit hinter uns»

«Wir haben eine intensive Zeit hinter uns»

In Mollis GL ist alles bereit für das Eidgenössische Schwingfest. blue Sport hat vor dem Anlass mit Urs Bachmann, Bereichsleiter Infrastruktur, gesprochen.

27.08.2025

