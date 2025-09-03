«Es gibt in der Schwingwelt vermehrt Stimmen, die dafür sind, den VAR zu testen» «Blick»-Reporter Marcel W. Perren verfolgt den Schwingsport seit Jahren hautnah. Zu einem möglichen VAR im Schwingen sagt er: «Es gibt vermehrt Stimmen, die dafür sind, den Videobeweis zumindest einmal auszuprobieren.» 27.08.2025

Umstrittene Kampfrichter-Entscheide sorgten am Eidgenössischen Schwingfest in Mollis für hitzige Diskussionen. Braucht es den Videobeweis? Die Fans sind skeptisch, doch der Druck wird immer grösser.

Der Schwingsport verzichtete bis anhin bewusst auf den Videobeweis. Nach mehreren umstrittenen Entscheiden am Eidgenössischen Schwingfest in Mollis kochen die Diskussionen aber wieder hoch.

In den Gängen von Joel Wicki gegen Romain Collaud und Werner Schlegel gegen Curdin Orlik unterliefen den Kampfrichtern grobe Schnitzer – beide zu Ungunsten der Favoriten auf den Königstitel, Wicki und Schlegel. Auch die Berner fühlten sich ungerecht behandelt, weil Fabian Staudenmann ihrer Meinung nach beim Sieg gegen Domenic Schneider die Maximalnote 10 verdient hätte.

Frühere Spitzenschwinger wie Nöldi Forrer oder Christian Stucki sprechen sich schon seit längerer Zeit für den Videobeweis im Schwingsport aus. Und auch der abtretende ESV-Boss Stefan Strebel ist ein Befürworter des VAR.

Der Druck wird immer grösser

Strebel wollte den Videobeweis schon nach seinem Amtsantritt vor sechs Jahren testen, «aber als ich diesen Vorschlag erstmals gemacht habe, wurde ich von einem grossen Teil der Schwingerfamilie regelrecht verflucht», sagt er dem «Blick».

Ein Kampf, der am ESAF für viel Diskussionen sorgte: Joel Wicki (links) gegen Romain Collaud. Keystone

Nun soll sich das Blatt aber wenden. Er habe nach den umstrittenen Entscheiden am ESAF zahlreiche Anrufe von ranghohen Funktionären erhalten, berichtet Strebel. «Sie fordern plötzlich genau das, was ich bereits 2021 machen wollte – den Test des Video-Schiedsrichters im Sägemehl.»

Ende Jahr wird Strebel sein Amt an Fridolin Beglinger übergeben. Dieser galt bislang nicht als Befürworter von technischen Hilfsmitteln. Der Druck wird aber immer grösser, weshalb Beglinger wohl schon bald nicht mehr um einen VAR-Test bei einem kleinen Schwingfest herumkommen wird, mutmasst der «Blick».

Viele Fans sind gegen den VAR

Die Begeisterung bei den Fans dürfte sich in Grenzen halten. Eine Umfrage von blue News vor Ort beim ESAF in Mollis zeigte, dass sich kaum einer den VAR wünscht. «Das wäre sehr schlecht für den Schwingsport», hiess es. Oder: «Grundsätzlich habe ich Vertrauen in die Kampfrichter. Und wenn sie mal einen Fehlentscheid machen, ist das eben so. Das gehört zum Schwingsport.»