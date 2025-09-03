  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Wende könnte bevorstehen Kommt jetzt der VAR im Schwingsport?

Jan Arnet

3.9.2025

«Es gibt in der Schwingwelt vermehrt Stimmen, die dafür sind, den VAR zu testen»

«Es gibt in der Schwingwelt vermehrt Stimmen, die dafür sind, den VAR zu testen»

«Blick»-Reporter Marcel W. Perren verfolgt den Schwingsport seit Jahren hautnah. Zu einem möglichen VAR im Schwingen sagt er: «Es gibt vermehrt Stimmen, die dafür sind, den Videobeweis zumindest einmal auszuprobieren.»

27.08.2025

Umstrittene Kampfrichter-Entscheide sorgten am Eidgenössischen Schwingfest in Mollis für hitzige Diskussionen. Braucht es den Videobeweis? Die Fans sind skeptisch, doch der Druck wird immer grösser. 

Jan Arnet

03.09.2025, 11:08

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Braucht der Schwingsport den Videobeweis? Diese Frage beschäftigt die Fans und Funktionäre immer mehr.
  • Mehrere umstrittene Entscheide am ESAF in Mollis entfachen erneut Diskussionen um eine mögliche Einführung des VAR.
  • Die Schwing-Bosse werden wohl nicht darum herumkommen, in naher Zukunft den Videobeweis zumindest bei einem kleinen Schwingfest zu testen.
Mehr anzeigen

Der Schwingsport verzichtete bis anhin bewusst auf den Videobeweis. Nach mehreren umstrittenen Entscheiden am Eidgenössischen Schwingfest in Mollis kochen die Diskussionen aber wieder hoch.

In den Gängen von Joel Wicki gegen Romain Collaud und Werner Schlegel gegen Curdin Orlik unterliefen den Kampfrichtern grobe Schnitzer – beide zu Ungunsten der Favoriten auf den Königstitel, Wicki und Schlegel. Auch die Berner fühlten sich ungerecht behandelt, weil Fabian Staudenmann ihrer Meinung nach beim Sieg gegen Domenic Schneider die Maximalnote 10 verdient hätte.

Frühere Spitzenschwinger wie Nöldi Forrer oder Christian Stucki sprechen sich schon seit längerer Zeit für den Videobeweis im Schwingsport aus. Und auch der abtretende ESV-Boss Stefan Strebel ist ein Befürworter des VAR.

Der Druck wird immer grösser

Strebel wollte den Videobeweis schon nach seinem Amtsantritt vor sechs Jahren testen, «aber als ich diesen Vorschlag erstmals gemacht habe, wurde ich von einem grossen Teil der Schwingerfamilie regelrecht verflucht», sagt er dem «Blick».

Ein Kampf, der am ESAF für viel Diskussionen sorgte: Joel Wicki (links) gegen Romain Collaud.
Ein Kampf, der am ESAF für viel Diskussionen sorgte: Joel Wicki (links) gegen Romain Collaud.
Keystone

Nun soll sich das Blatt aber wenden. Er habe nach den umstrittenen Entscheiden am ESAF zahlreiche Anrufe von ranghohen Funktionären erhalten, berichtet Strebel. «Sie fordern plötzlich genau das, was ich bereits 2021 machen wollte – den Test des Video-Schiedsrichters im Sägemehl.»

Ende Jahr wird Strebel sein Amt an Fridolin Beglinger übergeben. Dieser galt bislang nicht als Befürworter von technischen Hilfsmitteln. Der Druck wird aber immer grösser, weshalb Beglinger wohl schon bald nicht mehr um einen VAR-Test bei einem kleinen Schwingfest herumkommen wird, mutmasst der «Blick».

Viele Fans sind gegen den VAR

Die Begeisterung bei den Fans dürfte sich in Grenzen halten. Eine Umfrage von blue News vor Ort beim ESAF in Mollis zeigte, dass sich kaum einer den VAR wünscht. «Das wäre sehr schlecht für den Schwingsport», hiess es. Oder: «Grundsätzlich habe ich Vertrauen in die Kampfrichter. Und wenn sie mal einen Fehlentscheid machen, ist das eben so. Das gehört zum Schwingsport.» 

Braucht der Schwingsport einen VAR? «Ganz sicher nicht!»

Braucht der Schwingsport einen VAR? «Ganz sicher nicht!»

31.08.2025

Meistgelesen

Der neue Kindsgibändel kommt bei Lehrpersonen und Eltern gar nicht gut an
SRF verliert seine Chefin – Nathalie Wappler geht
Trump meldet sich mit kurioser Pressekonferenz zurück – die 5 wichtigsten Punkte
Kritik an «unfairem Verfahren» gegen Embolo – Staatsanwalt glänzt mit Abwesenheit
«Alles normal» hiess es – bis für Laila (26) die Schockdiagnose kam

Sport-News

Kapitel beendet. Bastien Toma und der FC St. Gallen lösen Vertrag auf

Kapitel beendetBastien Toma und der FC St. Gallen lösen Vertrag auf

«Viel ernster als ein paar Brüche». Rad-Star Froome hatte bei Sturz auch lebensbedrohliche Herzverletzung

«Viel ernster als ein paar Brüche»Rad-Star Froome hatte bei Sturz auch lebensbedrohliche Herzverletzung

Medienkonferenz im Video. Manuel Akanji: «Musste bei der Option Inter nicht zweimal überlegen»

Medienkonferenz im VideoManuel Akanji: «Musste bei der Option Inter nicht zweimal überlegen»

Trainer-Knall in Leverkusen. Marcel Reif: «Die Entlassung von ten Hag war alternativlos»

Trainer-Knall in LeverkusenMarcel Reif: «Die Entlassung von ten Hag war alternativlos»

Kuriose Vorstellung bei Augsburg. Fabian Rieder: «Ich war Opfer des Systems, ich wurde gezwungen»

Kuriose Vorstellung bei AugsburgFabian Rieder: «Ich war Opfer des Systems, ich wurde gezwungen»

«Persönliche Gründe». Zweifacher Olympiasieger Cheptegei nicht in Tokio

«Persönliche Gründe»Zweifacher Olympiasieger Cheptegei nicht in Tokio