Sprinterin Salomé Kora wechselt für den Winter auf die Bobbahn Keystone

Salomé Kora wechselt für das nächste Halbjahr die Unterlage. Die 100-m-Sprinterin geht nach der WM in Tokio als Anschieberin von Inola Blatty auf die Bobbahn, wie der Verband Swiss Sliding bestätigt.

Keystone-SDA SDA

Blatty war ebenfalls eine Sprinterin und Hürdenläuferin, ehe sie zum Bobsport wechselte. Die 27-jährige Luzernerin startete in der vergangenen Saison im Europacup und wurde im Zweierbob Zweite.

Kora hatte am Sonntag im Interview mit SRF verraten, dass sie im Winter die Weltcup-Saison im Bob bestreiten werde. «Mein Ziel ist es, an die Olympischen Winterspiele zu gehen. Ich freue mich auf dieses Abenteuer», sagte die 31-Jährige.