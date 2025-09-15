  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Ich will an die Olympischen Winterspiele» 100-Meter-Sprinterin Salomé Kora wird Bob-Anschieberin

SDA

15.9.2025 - 10:11

Sprinterin Salomé Kora wechselt für den Winter auf die Bobbahn
Sprinterin Salomé Kora wechselt für den Winter auf die Bobbahn
Keystone

Salomé Kora wechselt für das nächste Halbjahr die Unterlage. Die 100-m-Sprinterin geht nach der WM in Tokio als Anschieberin von Inola Blatty auf die Bobbahn, wie der Verband Swiss Sliding bestätigt.

Keystone-SDA

15.09.2025, 10:11

15.09.2025, 10:35

Blatty war ebenfalls eine Sprinterin und Hürdenläuferin, ehe sie zum Bobsport wechselte. Die 27-jährige Luzernerin startete in der vergangenen Saison im Europacup und wurde im Zweierbob Zweite.

Kora hatte am Sonntag im Interview mit SRF verraten, dass sie im Winter die Weltcup-Saison im Bob bestreiten werde. «Mein Ziel ist es, an die Olympischen Winterspiele zu gehen. Ich freue mich auf dieses Abenteuer», sagte die 31-Jährige.

Leichtathletik-WM. Moser problemlos im Stabhochsprung-Final ++ Foto-Finish beim Marathon

Leichtathletik-WMMoser problemlos im Stabhochsprung-Final ++ Foto-Finish beim Marathon

Mujinga und Ditaji Kambundji stellen sich den «Entweder-Oder-Fragen»﻿ von blue Sport

Mujinga und Ditaji Kambundji stellen sich den «Entweder-Oder-Fragen»﻿ von blue Sport

03.06.2025

Meistgelesen

Das grösste iPhone-Update seit Jahren kommt heute – das musst du wissen
«Mitschuld am Mord» – Eklat bei WDR-Interview zu Tötung von Charlie Kirk
Lehmann schiesst Como zum Sieg ++ Arfaoui trifft aus 30 Metern ++ Pilgrim mit Joker-Tor

Videos aus dem Ressort

Vuelta: Schlussetappe der Spanienrundfahrt abgebrochen

Vuelta: Schlussetappe der Spanienrundfahrt abgebrochen

STORY: In Madrid ist am Sonntag die Spanienrundfahrt Vuelta in der Schlussetappe abgebrochen worden. Pro-Palästinensische Demonstrierende hatten an mehreren Stellen die Strecke blockiert, um gegen die Teilnahme eines israelischen Teams zu protestieren. Der dänische Radrennfahrer Jonas Vingegaard wurde zum Sieger erklärt, die Siegerehrung wurde ebenfalls abgesagt. Bereits in den vergangenen Tagen hatten Proteste die Etappen der Spanienrundfahrt überschattet. Noch am Sonntag hatte der spanische Ministerpräsident Pedro Sanchez gesagt, dass er das Volk für sein Engagement für Anliegen wie Palästina bewundere, wenn es während des Rennens protestierte. Spanien hat zusammen mit Irland und Norwegen im vergangenen Jahr einen palästinensischen Staat anerkannt. Israel hatte dies als «Belohnung für Terrorismus» bezeichnet.

15.09.2025

Barcelona - Valencia 6:0

Barcelona - Valencia 6:0

LALIGA | 4. Runde | Saison 25/26

14.09.2025

Gygax nach Zeidler-Interview: «Man hört raus, dass es am Mittwoch extrem wichtig wird für ihn»

Gygax nach Zeidler-Interview: «Man hört raus, dass es am Mittwoch extrem wichtig wird für ihn»

14.09.2025

Vuelta: Schlussetappe der Spanienrundfahrt abgebrochen

Vuelta: Schlussetappe der Spanienrundfahrt abgebrochen

Barcelona - Valencia 6:0

Barcelona - Valencia 6:0

Gygax nach Zeidler-Interview: «Man hört raus, dass es am Mittwoch extrem wichtig wird für ihn»

Gygax nach Zeidler-Interview: «Man hört raus, dass es am Mittwoch extrem wichtig wird für ihn»

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Tätlichkeit gegen Basels Broschinski. Thuns Montolio wird für drei Spiele gesperrt

Tätlichkeit gegen Basels BroschinskiThuns Montolio wird für drei Spiele gesperrt

Geschlechter-Test an der WM. SRF-Expertin: «Frauen in Kategorien einteilen? Das macht man bei Männern auch nicht»

Geschlechter-Test an der WMSRF-Expertin: «Frauen in Kategorien einteilen? Das macht man bei Männern auch nicht»

Iva Jovic. 17-Jährige gewinnt WTA-500-Turnier in Guadalajara

Iva Jovic17-Jährige gewinnt WTA-500-Turnier in Guadalajara

Sportchef kündigt Gespräche an. Steht Seoane bei Gladbach vor der Entlassung?

Sportchef kündigt Gespräche anSteht Seoane bei Gladbach vor der Entlassung?

Ist Zeidler angezählt?. Gygax: «Am Mittwoch wird es extrem wichtig für ihn»

Ist Zeidler angezählt?Gygax: «Am Mittwoch wird es extrem wichtig für ihn»

American Football. Chiefs verlieren die Super-Bowl-Neuauflage

American FootballChiefs verlieren die Super-Bowl-Neuauflage