... und herzlich willkommen zum Schwing-Ticker. Am 25. Mai stehen gleich drei grosse Feste an. In Detligen starten die Berner als letzter Teilverband in die Kranzfestsaison. In der Nordostschweiz findet das St.Galler Kantonale statt und in der Innerschweiz steht das Luzerner Kantonale auf dem Programm.