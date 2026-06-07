Nick Alpiger 2025 am Nordwestschweizer Schwingfest Keystone

Nick Alpiger feiert am Aargauer Kantonalen seinen dritten Kranzfestsieg in diesem Jahr. Damit verhindert der Eidgenosse ein Kuriosum: Ein Fest mit sieben Siegern.

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Beim Kräftemessen in Rohr lagen nach fünf Gängen mit Nick Alpiger, Marius Frank und Oliver Hermann drei Schwinger gleichauf an der Ranglistenspitze. Das Kampfgericht schickte die beiden Eidgenossen in den Schlussgang, den Alpiger gegen Frank nach knapp zehn Minuten für sich entschied. Hätte der Schlussgang mit einem Gestellten geendet, hätte es sieben Sieger gegeben.

Für Alpiger ist es der 14. Kranzfestsieg, der dritte am Aargauer nach 2018 und 2023. Frank siegte am gleichen Anlass im Vorjahr mit Sinisha Lüscher, der sich diesmal zusammen mit Adrian Odermatt, auch er ein Eidgenosse, mit dem geteilten 3. Rang zufrieden geben musste.

Lario Kramer Sieger im Bruderduell

Der Schlussgang des Walliser Kantonalfests in Naters war eine Familienangelegenheit. Mit Lario und Dorian Kramer standen sich zwei Brüder gegenüber. Der bald 28-jährige Lario bodigte seinen ein Jahr jüngeren Bruder nach gut vier Minuten mit einem Kurz und verhinderte damit den ersten Kranzfestsieg seines Bruders. Für den Eidgenossen war es der zehnte Kranzfestsieg, der dritte am Walliser Kantonalschwingfest nach 2019 und 2025.