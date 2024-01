Andy Schmid und die Nati wollen Gastgeber Deutschland den EM-Auftakt vermiesen. Bild: Keystone

Zum Auftakt der Handball-Europameisterschaft trifft Deutschland vor Rekordkulisse in Düsseldorf auf die Schweiz. Dank der starken Auftritte zuletzt hat sich die Mannschaft von Michael Suter beim EM-Gastgeber Respekt verschafft.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Schweiz fordert zum EM-Auftakt am Mittwoch (ab 20.45 Uhr) Gastgeber Deutschland.

Gleich sieben Nati-Stars spielen in der deutschen Bundesliga und sind beim heutigen Gegner bestens bekannt.

Deutschlands Handball-Ikone Stefan Kretzschmar zeigt sich von der Schweizer Auswahl beeindruckt und sagt: «Die Schweizer haben auf jeder Position internationale Klasse.» Mehr anzeigen

Am Mittwoch startet für die Schweizer Handball-Nationalmannschaft das EM-Abenteuer. Und wie! Im Stadion von Fortuna Düsseldorf, dem Klub aus der zweiten Fussball-Bundesliga, trifft die Mannschaft von Michael Suter auf Gastgeber Deutschland. In der umfunktionierten Arena werden 53'000 Fans erwartet, was einen Zuschauerrekord bedeuten würde.

«Es ist alles anders. Ich gehe während des Aufwärmens meistens nochmal auf die Toilette. Der Weg ist hier jetzt ein bisschen weiter. Ich muss aufpassen, dass mein Lactat nicht in die Höhe schnellt», sagt Andy Schmid vor dem Eröffnungsspiel.

Der langjährige Bundesliga-Profi rückt Deutschland für das Nachbarschafts-Duell in die Favoritenrolle, fügt aber selbstbewusst an: «Wir wissen aber auch, dass wir an guten Tagen solche Nationen in die Ecke drängen können. Natürlich hoffen wir, dass Deutschland den Druck und die Anfangsnervosität spürt.»

«Über Altmeister Andy Schmid brauchen wir nicht zu reden»

In der Tat hat die Schweiz im EM-Gastgeberland Eindruck hinterlassen. Handball-Ikone Stefan Kretzschmar kommt regelrecht ins Schwärmen, als er auf den deutschen Auftaktgegner angesprochen wird.

«Sie haben in Magdeburgs Nikola Portner einen der besten Torhüter der Liga, mit Wetzlars Lenny Rubin einen der besten Halblinken der Liga, mit Manuel Zehnder den interessantesten Mittelmann der Liga, mit Samuel Zehnder einen der besten Linksaussen der Liga», sagt Kretzschmar dem «Kicker» und fügt an: «Über Altmeister Andy Schmid brauchen wir nicht zu reden, er ist noch immer in hervorragender Verfassung und kennt die deutschen Spieler wie kein Zweiter.»

Bei Stefan Kretzschmar hat die Schweizer Handball-Nati Eindruck hinterlassen. Bild: Imago

Insgesamt umfasst das Schweizer Team sieben Spieler, die in Deutschlands höchster Liga ihre Brötchen verdienen. Nebst den von Kretzschmar genannten Kandidaten spielen auch Lukas Laube (Stuttgart), Lucas Meister (Magdeburg) und Max Gerb (Hannover) in der Bundesliga.

«Ich habe mir die Vorbereitungsspiele der Schweiz angeschaut. Wie sie die Bosnier 39:21 weggehauen haben, wie sie die Rumänen weggefetzt haben. Die Schweizer haben auf jeder Position internationale Klasse. Die kannst du ja auch nicht nur reduzieren auf Andy Schmid», zeigt sich Kretzschmar beeindruckt und gibt ihm Experten-Talk «Harzblut» zu: «Ich habe echt Bauchschmerzen vor diesem Spiel gegen die Schweiz – ohne Scheiss!»