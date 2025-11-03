  1. Privatkunden
Sechs Vierfachsprünge Eiskunstlauf-Star Ilia Malinin verbessert seinen Kür-Weltrekord 

SDA

3.11.2025 - 10:51

Ilia Malinin zeigte am Skate Canada gleich sechs Vierfachsprünge.
Ilia Malinin zeigte am Skate Canada gleich sechs Vierfachsprünge.
Keystone

Eiskunstlauf-Star Ilia Malinin stellte beim Skate Canada in Saskatoon mit einer spektakulären Flugshow einen Kür-Weltrekord auf.

Keystone-SDA

03.11.2025, 10:51

03.11.2025, 11:29

Der 20-jährige Amerikaner erhielt für seine Vorstellung 228,97 Punkte und verbesserte die eigene Bestmarke um 1,18 Punkte. Der Weltmeister zeigte dabei sechs gelungene Vierfachsprünge.

«Es fühlte sich fast so an, als wäre ich auf Autopilot», sagte Malinin. Mit Kurzprogramm und Kür totalisierte Malinin 333,81 Zähler. Damit verpasste er diesen Rekord von Olympiasieger und Landsmann Nathan Chen aus dem Jahr 2019 um anderthalb Punkte. Dennoch läuft Malinin derzeit in einer eigenen Liga: Bei seinem zwölften Sieg hintereinander distanzierte er den zweitplatzierten Esten Aleksandr Selevko um 76,60 Punkte.

Ellbogenschlag von Shaqiri? Das sagen Schürpf, Fringer und Erlachner

02.11.2025

Horror-Verletzung schockt Football-Welt

Schreckmoment in der NFL: Washingtons Quarterback Jayden Daniels hat sich bei der Niederlage gegen Seattle offenbar den linken Ellbogen ausgekugelt. Die Saison des 24-Jährigen steht auf der Kippe – im Stadion herrschte Totenstille.

Marc Rochat: «Ich arbeite seit fünf Jahren mit einem Psychologen»

Camille Rast: «Ich möchte Kinder inspirieren»

«Luft wich aus allen Lungen». Horror-Verletzung schockt Football-Welt

American Football. Little schreibt mit längstem Field Goal aller Zeiten Geschichte

Leichtathletik. Kyburz überzeugt in New York mit Platz 5

