Ilia Malinin zeigte am Skate Canada gleich sechs Vierfachsprünge. Keystone

Eiskunstlauf-Star Ilia Malinin stellte beim Skate Canada in Saskatoon mit einer spektakulären Flugshow einen Kür-Weltrekord auf.

Keystone-SDA SDA

Der 20-jährige Amerikaner erhielt für seine Vorstellung 228,97 Punkte und verbesserte die eigene Bestmarke um 1,18 Punkte. Der Weltmeister zeigte dabei sechs gelungene Vierfachsprünge.

«Es fühlte sich fast so an, als wäre ich auf Autopilot», sagte Malinin. Mit Kurzprogramm und Kür totalisierte Malinin 333,81 Zähler. Damit verpasste er diesen Rekord von Olympiasieger und Landsmann Nathan Chen aus dem Jahr 2019 um anderthalb Punkte. Dennoch läuft Malinin derzeit in einer eigenen Liga: Bei seinem zwölften Sieg hintereinander distanzierte er den zweitplatzierten Esten Aleksandr Selevko um 76,60 Punkte.

