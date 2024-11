Léon Marchand (Mitte/blau) setzt am Kurzbahn-Weltcup in Singapur neue Massstäbe Keystone

Schwimm-Superstar Léon Marchand verbessert am Kurzbahn-Weltcup in Singapur den Weltrekord über 200 m Lagen. Marchand bleibt 75 Hundertstel unter der Marke des Amerikaners Ryan Lochte.

SDA

Léon Marchand verbesserte seine eigene Bestzeit um anderthalb Sekunden. In Schanghai Mitte Oktober, dem ersten der drei Kurzbahn-Weltcups in Asien, hatte Marchand über 200 m Lagen in 1:50,30 Minuten Landesrekord und Europarekord aufgestellt.

«Das ist aufregend für mich», so Marchand. «Es war das Ziel, etwas zu tun, was noch nie vorher jemand gemacht hat (unter 1:49 Minuten zu schwimmen). Ich habe alles gegeben, was ich im Wasser hatte. Und die Zuschauer machten phantastisch mit. Es hat mich an die Olympischen Spiele erinnert.»

An den Sommerspielen in Paris hatte Léon Marchand vier Goldmedaillen geholt.

bi, sda