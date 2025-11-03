Cam Little von den Jacksonville Jaguars bei seinem Rekord-Field-Goal aus 68 Yards. Keystone

In der National Football League (NFL) erzielte Cam Little von den Jacksonville Jaguars ein Field Goal aus 68 Yards (= 62,17 m). Aus dieser Distanz gelang zuvor noch nie einem Kicker ein Field Goal.

Das Field Goal aus 68 Yards entspricht beim Fussball einem Schuss übers Tor von 3 m hinter dem Anstosskreis aus der eigenen Platzhälfte. Beim bisherigen Rekord von Justin Tucker aus 66 Yards (vor vier Jahren aufgestellt) hatte das Ei die Lattenoberkante gestreift. Little dagegen jagte den Ball mit Reserve über die Latte und zwischen den Torstangen hindurch. In Las Vegas begünstigen ein Dach und entsprechend Windstille weite Kicks.

Jacksonville gewann gegen die Las Vegas Raiders 30:29 nach Verlängerung.

