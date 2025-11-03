  1. Privatkunden
American Football Little schreibt mit längstem Field Goal aller Zeiten Geschichte

SDA

3.11.2025 - 10:53

Cam Little von den Jacksonville Jaguars bei seinem Rekord-Field-Goal aus 68 Yards.
Cam Little von den Jacksonville Jaguars bei seinem Rekord-Field-Goal aus 68 Yards.
Keystone

In der National Football League (NFL) erzielte Cam Little von den Jacksonville Jaguars ein Field Goal aus 68 Yards (= 62,17 m). Aus dieser Distanz gelang zuvor noch nie einem Kicker ein Field Goal. 

Keystone-SDA

03.11.2025, 10:53

03.11.2025, 12:38

Das Field Goal aus 68 Yards entspricht beim Fussball einem Schuss übers Tor von 3 m hinter dem Anstosskreis aus der eigenen Platzhälfte. Beim bisherigen Rekord von Justin Tucker aus 66 Yards (vor vier Jahren aufgestellt) hatte das Ei die Lattenoberkante gestreift. Little dagegen jagte den Ball mit Reserve über die Latte und zwischen den Torstangen hindurch. In Las Vegas begünstigen ein Dach und entsprechend Windstille weite Kicks.

Jacksonville gewann gegen die Las Vegas Raiders 30:29 nach Verlängerung.

«Luft wich aus allen Lungen». Horror-Verletzung schockt Football-Welt

«Luft wich aus allen Lungen»Horror-Verletzung schockt Football-Welt

02.11.2025

Videos aus dem Ressort

Horror-Verletzung schockt Football-Welt

Schreckmoment in der NFL: Washingtons Quarterback Jayden Daniels hat sich bei der Niederlage gegen Seattle offenbar den linken Ellbogen ausgekugelt. Die Saison des 24-Jährigen steht auf der Kippe – im Stadion herrschte Totenstille.

03.11.2025

Marc Rochat: «Ich arbeite seit fünf Jahren mit einem Psychologen»

03.11.2025

Camille Rast: «Ich möchte Kinder inspirieren»

03.11.2025

