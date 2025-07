Laura Dahlmeier zusammen mit Marina Krauss. shiptontrekking/Instagram

Nach dem tödlichen Unglück am Laila Peak spricht erstmals Marina Krauss über den Moment, in dem sie ihre Freundin Laura Dahlmeier verlor. Die ehemalige Biathlon-Königin wurde bei einem Abseilmanöver von einem Felsbrocken getroffen – in rund 5700 Metern Höhe.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Laura Dahlmeier kam bei einem Steinschlag im Karakorum-Gebirge ums Leben.

Seilpartnerin Marina Krauss berichtet vom dramatischen Moment des Unglücks.

Eine Bergung war aufgrund der Bedingungen nicht möglich – ihr letzter Wunsch: am Berg zu bleiben. Mehr anzeigen

Marina Krauss zögert keine Sekunde, als es zum fatalen Steinschlag am Berg kommt. Sofort ruft sie den Helikopter und beginnt, nach ihrer Freundin zu rufen. In der Nacht hatte sie allein ausgeharrt, in der Hoffnung, Ex-Biathlon-Star Laura Dahlmeier retten zu können.

Doch es kam anders. Nun, Tage nach dem tragischen Unfall am Laila Peak im pakistanischen Karakorum-Gebirge, spricht sie erstmals öffentlich über das, was geschah.

«Wir waren an der dritten Abseilstelle», erinnert sich Krauss gegenüber der «Bild». «Ich war bereits unten, Laura kam hinterher – dann ging der Steinschlag los.» Einen kurzen Moment lang hofft sie noch, dass ihre Seilpartnerin unversehrt geblieben ist.

Doch dann sieht sie, wie ein massiver Felsbrocken Laura Dahlmeier am Kopf trifft. «Sie wurde gegen die Wand geschleudert und bewegte sich nicht mehr.»

Weitere Steinschläge in der Nacht

Alle Versuche, zu ihr zu gelangen, scheiterten. «Ich habe sie gerufen, sie hat nicht reagiert», erzählt Krauss. «Mir war klar, das Einzige, was ich noch tun kann, ist Hilfe holen.» Sie setzt einen Notruf ab – mitten in der abgeschiedenen Bergwelt auf rund 5700 Metern Höhe. Die Nacht verbringt sie in der Gefahrenzone, ohne zu wissen, ob Rettung kommt.

Doch der Hang ist instabil, weitere Steinschläge gehen nieder. Erst am nächsten Morgen erreicht ein Helikopter die Region – zu spät. Die Bergung wird wegen der anhaltenden Gefahren abgebrochen.

Die siebenfache Weltmeisterin und zweifache Olympiasiegerin ist tot. Laura Dahlmeier wurde 31 Jahre alt. Der Helikopter-Pilot schildert später, wie sich das Gelände rund um den Laila Peak drastisch verändert habe: «Es gab massive Steinschläge.»

In Absprache mit dem Team verzichtete man auf einen weiteren Bergungsversuch. Dahinter stand auch ein Wunsch der Verunglückten: «Lauras letzter Wille war es, nicht geborgen zu werden», so der Pilot.

Die ehemalige Biathlon-Königin hatte sich nach ihrer Karriere dem Bergsteigen verschrieben – oft unterwegs mit ihrer engen Freundin und Seilpartnerin Krauss.

In der Szene gilt sie als erfahrene Alpinistin. Dass sie nun ausgerechnet bei einer technisch nicht extrem anspruchsvollen Abseilpassage ums Leben kam, macht ihr Schicksal umso tragischer.