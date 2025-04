Laureus-Awards für Duplantis und Biles – Gut-Behrami geht leer aus - Gallery Die siebenfache Kunstturn-Olympiasiegerin Simone Biles wird an den Laureus World Sports Awards zum vierten Mal als Sportlerin des Jahres ausgezeichnet Bild: Keystone Der Schwede Armand "Mondo" Duplantis setzte 2024 als Stabhochspringer neue Massstäbe Bild: Keystone Die Fussballer Luka Modric und Dani Carvajal holen den Mannschaftspreis für Real Madrid ab Bild: Keystone Lara Gut-Behrami besucht den Anlass mit Mutter Gabriella Bild: Keystone Der 2024 zurückgetretene spanische Tennisstar Rafael Nadal erhält einen Sonderpreis als Sport-Ikone Bild: Keystone Laureus-Awards für Duplantis und Biles – Gut-Behrami geht leer aus - Gallery Die siebenfache Kunstturn-Olympiasiegerin Simone Biles wird an den Laureus World Sports Awards zum vierten Mal als Sportlerin des Jahres ausgezeichnet Bild: Keystone Der Schwede Armand "Mondo" Duplantis setzte 2024 als Stabhochspringer neue Massstäbe Bild: Keystone Die Fussballer Luka Modric und Dani Carvajal holen den Mannschaftspreis für Real Madrid ab Bild: Keystone Lara Gut-Behrami besucht den Anlass mit Mutter Gabriella Bild: Keystone Der 2024 zurückgetretene spanische Tennisstar Rafael Nadal erhält einen Sonderpreis als Sport-Ikone Bild: Keystone

Simone Biles und Armand Duplantis sind die neuen Preisträger in den bedeutendsten Kategorien der Laureus World Sports Awards. Lara Gut-Behrami und Catherine Debrunner gehen in Nebensparten leer aus.

Keystone-SDA SDA

Der amerikanische Kunstturn-Superstar Simone Biles und der schwedische Stabhochsprung-Weltrekordler Armand Duplantis wurden an der Preisverleihung in Madrid als Sportlerin und Sportler des Jahres ausgezeichnet. Real Madrid erhielt die Auszeichnung als Mannschaft des Jahres.

Mit ihrer vierten Auszeichnung zog die siebenfache Olympiasiegerin Biles mit der amerikanischen Tennislegende Serena Williams gleich. Biles' Konkurrentin Rebeca Andrade erhielt beim Comeback-Award den Vorzug vor Lara Gut-Behrami. Die 25-jährige Brasilianerin hatte nach vielen schweren Verletzungen, darunter drei Kreuzbandrisse, im letzten Sommer am Boden Olympia-Gold in Paris gewonnen. Demgegenüber stand Gut-Behramis zweiter Gewinn des Gesamtweltcups der alpinen Skirennfahrerinnen in der Saison 2023/24 acht Jahre nach dem ersten.

Der Award für den Para-Sportler des Jahres, für den auch Catherine Debrunner nominiert war, ging an den chinesischen Schwimmer Jiang Yuyan. Sonderpreise erhielten der 2024 zurückgetretene Tennisstar Rafael Nadal ("Laureus Sporting Icon Award") und der 11-fache Surf-Weltmeister Kelly Slater ("Laureus Lifetime Achievement Award").

Biles und Duplantis folgen in der Liste der Sportler des Jahres auf Novak Djokovic und die spanische Fussballerin Aitana Bonmati. Die ersten Preisträger waren vor 25 Jahren Tiger Woods und Marion Jones.

Mehr Videos aus dem Ressort

Bist du Team Ski oder Après-Ski? Nur Ski, Après-Ski nach Ski oder direkt in den Après-Ski? Die Geschmäcker sind verschieden - zumindest in Zermatt. 10.04.2025