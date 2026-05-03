Giger klettert an die Spitze – Dämpfer für Schlegel

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Start in die Kranzfestsaison Giger klettert an die Spitze – Dämpfer für Schlegel

Linus Hämmerli

3.5.2026

Wie starten Samuel Giger, Michael Moser und König Armon Orlik in die Kranzfestsaison? Die Antwort gibt es hier: Im grossen Festtagsticker.

Linus Hämmerli

03.05.2026, 07:56

03.05.2026, 11:15

  • Liveticker
    Neue Beiträge
  • Liveticker beendet
  • Thurgauer Kantonales – 3. Gang

    Giger klettert an die Spitze – Dämpfer für Schlegel

    Samuel Giger klettert an die Spitze. Der Thurgauer gewinnt gegen Manuel Weber und holt sich seinen dritten Sieg. Er liegt zur Halbzeit zusammen mit Damian Ott zuoberst in der Zwischenrangliste.

    Werner Schlegel ist mit hoher Wahrscheinlichkeit raus aus dem Rennen um den Schlussgang: Der Toggenburger stellt gegen den Einheimischen Andrin Habegger. Mit seinem zweiten Gestellten des Tages rückt die Schlussgangteilnahme in weite Ferne.

    Damian Ott holt sich gegen Elias Kundert den dritten Sieg und reiht sich zuoberst in der Zwischenrangliste ein.

  • Spitzenpaarungen 3. Gang

    Thurgauer Kantonales:

    Elias Kundert – Damian Ott
    Andrin Habegger – Werner Schlegel
    Patrik Feldmann – Domenic Schneider
    Samuel Giger – Manuel Weber
    Silvio Oettli – Armon Orlik

    Solothurner Kantonales:

    Nick Alpiger – Simon Schmutz
    Tim Roth – Simon Stampfli
    Jonas Glutz – Reto Regenass
    Marino Christ – Dominik Schwegler
    Jonas Odermatt – Gian Tschumper
    Valentin Scherz – Sascha Streich
    Sinisha Lüscher – Samuel Schmid

  • Emmentalisches – 2. Gang

    Walther mit zweitem Sieg – Orlik und Moser zeigen Reaktion

    Adrian Walther legt im zweiten Gang nach und gewinnt auch sein Duell gegen Klossner. Zwei Siege, starke Noten – das ist ein Auftritt mit Ansage.

    Matthias Aeschbacher findet auch im zweiten Gang keine Antwort (gestellt). Nach der Auftaktniederlage bleibt die Reaktion aus – der Favorit kommt nicht in Fahrt.

    Curdin Orlik reagiert nach dem gestellten Auftakt und holt sich im zweiten Gang den Sieg gegen Berger. Das ist die erwartete Antwort.

    Michael Moser zeigt ebenfalls eine Reaktion und gewinnt seinen zweiten Gang. Nach dem gestellten Start ist er damit wieder im Rennen.

  • Solothurner Kantonales – 2. Gang

    Lüscher holt nächsten Sieg – Alpiger stellt

    Nick Alpiger ist im 1. Gang on fire und will auch im zweiten Kampf seine Maximalnote wiederholen. Gegen Jonas Glutz gelingt ihm jedoch kein Resultat. Einziger Wehrmutstropfen: Er bekommt für den Gestellten, wie Glutz auch, die Neun.

    Sinisha Lüscher startet stark in das Fest. Gegen Dominik Schwegler gewinnt er im Nachdrücken und holt sich den 2. Sieg.

  • Thurgauer Kantonales – 2. Gang

    Giger auf Kurs – Schlegel und Orlik kommen auf Siegerstrasse

    Samuel Giger holt sich im Hinterthurgau seinen 2. Sieg. Gegen Janosch Kobler gibt sich keine Blösse und sichert sich die Maximalnote.

    Die Zehn holt sich auch Schwingerkönig Armon Orlik, der gegen Marco Oettli auf die Siegerstrasse abbiegt.

    Auch Werner Schlegel gelingt nach der Niederlage gegen Giger der erste Sieg. Es läuft zwar nicht ganz nach dem Gusto des Toggenburgers, da er eine Zehn will, ihm diese aber nicht gelingt. So muss er sich mit einer 9,75 begnügen.

  • Spitzenpaarungen 2. Gang

    Thurgauer Kantonales:

    Kilian Kolb – Werner Schlegel
    Domenic Schneider – Thomas Wild
    Lukas Krähenbühl – Damian Ott
    Samuel Giger – Janosch Kobler
    Marco Oettli – Armon Orlik

    Solothurner Kantonales:

    Adrian Odermatt – Simon Stoll
    Marius Frank – Jonas Wüthrich
    Sinisha Lüscher – Dominik Schwegler
    Jonas Odermatt – Tiago Vieira
    Nick Alpiger – Jonas Glutz

    Emmentalisches:

    David Aebersold – Bernhard Kämpf
    Ueli Berger – Curdin Orlik
    Etienne Burger – Valentin Steffen
    Michael Moser – David Scheuner
    Matthias Aeschbacher – Ivan Thöni
    Adrian Klossner – Adrian Walther

  • Emmentalisches – 1. Gang

    Moser und Orlik stellen – Aeschbacher liegt auf dem Rücken

    Der absolute Spitzenkampf zwischen Michael Moser und Curdin Orlik endet mit einem Gestellten. Beide sind um ein Resultat bemüht. Der entscheidende Zug gelingt keinem.

    Matthieu Burger ballt die Faust! Er wuchtet keinen Geringeren als Eidgenosse und Routinier Matthias Aeschbacher in die Holzspäne. Maximalnote.

    Adrian Walther und Dominik Gasser schenken sich gar nichts. Die beiden Eidgenossen geben sich über fünf Minuten höchstintensiven Kampf, bis Walther dreissig Sekunden vor Schluss der Sieg gelingt.

    Fabio Hiltbrunner, der Sieger vom Eidgenössischen Jubiläumsschwingfest 2024, muss sich zum Auftakt Bernhard Kämpf geschlagen geben. Kämpf erwischt den jungen Berner am Sägemehlrand und holt sich den Sieg.

  • Solothurner Kantonales – 1. Gang

    Lüscher ballt die Faust – Alpiger gewinnt platt

    Sinisha Lüscher holt sich den ersten Sieg der Kranzfestsaison. Der 20-jährige Explosivschwinger sucht das Resultat – und findet es. Er bodigt den Eidgenossen Sascha Streich.

    Nach rund fünf Minuten Gangdauer bündelt Nick Alpiger alle seine Kräfte und wuchtet Marius Frank platt ins Sägemehl. Stark.

  • Thurgauer Kantonales – 1. Gang

    Giger drückt Schlegel ins Sägemehl – Orlik stellt

    Schwingerkönig Armon Orlik bestreitet seinen ersten Kampf als König gegen Domenic Schneider. Und eben dieser Schneider macht Orlik das Leben schwer. Schneider zeigt sich aktiv, Orlik findet kein Rezept. So endet der Gang wie er enden muss: Gestellt.

    Zwischen Werner Schlegel und Samuel Giger geht es gleich los. Die beiden ziehen wie wild und sorgen schon nach wenigen Sekunden für mehr Spektakel als im Schlussgang beim ESAF während 16 Minuten Gangdauer. Der Kampf ist Schwingsport vom Feinsten und geht nach rund 5 Minuten an Giger. Der Thurgauer kontert einen Angriff von Schlegel bärenstark und gewinnt im Nachdrücken.

  • Die Spitzenpaarungen

    Thurgauer Kantonales:

    Domenic Schneider - Armon Orlik
    Samuel Giger - Werner Schlegel
    Mario Schneider - Damian Ott
    Andrin Habegger - Jeremy Vollenweider
    This Kolb - Fabian Kindlimann
    Janos Bachmann - Andy Signer
    Marco Oettli - Pascal Heierli
    Patrik Feldmann - Lars Rotach
    Silvio Oettli - Michael Bernold
    Aron Kiser - Fabian Bärtsch

    Emmentalisches:

    Michael Moser - Curdin Orlik
    Matthias Aeschbacher - Matthieu Burger
    Dominik Gasser - Adrian Walther
    Bernhard Kämpf - Fabio Hiltbrunner
    Etienne Burger - Reto Thöni
    Patrick Schenk - Silvan Trittibach
    Lukas Tschumi - Ivan Thöni
    Adrian Klossner - Sandro Galli

    Solothurner Kantonales:

    Marius Frank - Nick Alpiger
    Sinisha Lüscher - Sascha Streich
    Adrian Odermatt - Tim Roth
    Lars Voggensperger - Pascal Joho
    Simon Schmutz - Kaj Hügli

  • König Orlik: «Ich bin extrem gut auf die Saison vorbereitet»

    Schwingerkönig Orlik blickt auf die bevorstehende Saison

    Schwingerkönig Orlik blickt auf die bevorstehende Saison

    Armon Orlik bestreitet seine erste Saison als Schwingerkönig. Mit blue Sport spricht der Bündner über gelungene Vorbereitungen und ein bevorstehendes Highlight seiner Karriere.

    25.03.2026

  • Drei Schwingfeste, ein Ticker

    Das Warten hat auch in Bern, in der Nordostschweiz und der Nordwestschweiz ein Ende: Eine Woche nach den Innerschweizern starten auch die anderen grossen Teilverbände in die Kranzfestsaison. Freuen wir uns auf einen unterhaltsamen Sonntag.

  • Hallo ...

    ... und herzlich willlkommen liebe Schwingfreunde. Der Sägemehlduft ist zurück. Heute auf dem Programm: Drei in eins. blue Sport tickert die Entscheidungen vom Thurgauer Kantonalen, vom Emmentalischen und vom Solothurner Kantonalen live.

    • Mehr anzeigen

Mehr Schwingen

Schwing-Star Lüscher lässt tief blicken

Schwing-Star Lüscher lässt tief blicken

Sinisha Lüscher zählt zur neuen Generation an der Spitze des Schwingsports. Sein Weg dorthin war kein gradeliniger – er führte über Ausgrenzungen und einen unerschütterlichen Willen.

28.04.2026

Mit Schwingerkönig Orlik im Kinderzoo

Mit Schwingerkönig Orlik im Kinderzoo

blue Sport trifft Schwingerkönig Armon Orlik an seinem Wohnort in Rapperswil im Kinderzoo. Der Bündner spricht über Gegner, Elefanten und Kindheits-Prügeleien mit Bruder Curdin.

25.03.2026

Meistgelesen

Wie eine kurze Auszeit für Familie Kündig zum nie endenden Lebenstraum wurde
Dolomiten-Dorf sperrt Touristen aus
Die grössten Gefahren, die jetzt auf Timmy zukommen könnten
«Danach sind wir getrennte Wege gegangen – zumindest kurzzeitig»
Giger klettert an die Spitze – Dämpfer für Schlegel

Mehr Sport

«Es ist kein Davonlaufen». FCB-Sportchef Daniel Stucki begründet seinen vorzeitigen Abgang

«Es ist kein Davonlaufen»FCB-Sportchef Daniel Stucki begründet seinen vorzeitigen Abgang

MLS. Messi und Miami verlieren nach 3:0-Führung

MLSMessi und Miami verlieren nach 3:0-Führung

Aufstieg perfekt. Kult-Klub Schalke 04 kehrt nach 1071 Tagen in die 1. Bundesliga zurück

Aufstieg perfektKult-Klub Schalke 04 kehrt nach 1071 Tagen in die 1. Bundesliga zurück

Highlights im Video. Ajeti und Koindredi schiessen Basel zum Sieg – Thuns Meisterparty erneut vertagt

Highlights im VideoAjeti und Koindredi schiessen Basel zum Sieg – Thuns Meisterparty erneut vertagt

Winti, GC und der FCZ. So erklärt Uli Forte die Krise der Zürcher Fussball-Klubs

Winti, GC und der FCZSo erklärt Uli Forte die Krise der Zürcher Fussball-Klubs