Wie starten Samuel Giger, Michael Moser und König Armon Orlik in die Kranzfestsaison? Die Antwort gibt es hier: Im grossen Festtagsticker.
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Liveticker
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Liveticker beendet
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Thurgauer Kantonales – 3. Gang
Giger klettert an die Spitze – Dämpfer für Schlegel
Samuel Giger klettert an die Spitze. Der Thurgauer gewinnt gegen Manuel Weber und holt sich seinen dritten Sieg. Er liegt zur Halbzeit zusammen mit Damian Ott zuoberst in der Zwischenrangliste.
Werner Schlegel ist mit hoher Wahrscheinlichkeit raus aus dem Rennen um den Schlussgang: Der Toggenburger stellt gegen den Einheimischen Andrin Habegger. Mit seinem zweiten Gestellten des Tages rückt die Schlussgangteilnahme in weite Ferne.
Damian Ott holt sich gegen Elias Kundert den dritten Sieg und reiht sich zuoberst in der Zwischenrangliste ein.
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Spitzenpaarungen 3. Gang
Thurgauer Kantonales:
Elias Kundert – Damian Ott
Andrin Habegger – Werner Schlegel
Patrik Feldmann – Domenic Schneider
Samuel Giger – Manuel Weber
Silvio Oettli – Armon Orlik
Solothurner Kantonales:
Nick Alpiger – Simon Schmutz
Tim Roth – Simon Stampfli
Jonas Glutz – Reto Regenass
Marino Christ – Dominik Schwegler
Jonas Odermatt – Gian Tschumper
Valentin Scherz – Sascha Streich
Sinisha Lüscher – Samuel Schmid
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Emmentalisches – 2. Gang
Walther mit zweitem Sieg – Orlik und Moser zeigen Reaktion
Adrian Walther legt im zweiten Gang nach und gewinnt auch sein Duell gegen Klossner. Zwei Siege, starke Noten – das ist ein Auftritt mit Ansage.
Matthias Aeschbacher findet auch im zweiten Gang keine Antwort (gestellt). Nach der Auftaktniederlage bleibt die Reaktion aus – der Favorit kommt nicht in Fahrt.
Curdin Orlik reagiert nach dem gestellten Auftakt und holt sich im zweiten Gang den Sieg gegen Berger. Das ist die erwartete Antwort.
Michael Moser zeigt ebenfalls eine Reaktion und gewinnt seinen zweiten Gang. Nach dem gestellten Start ist er damit wieder im Rennen.
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Solothurner Kantonales – 2. Gang
Lüscher holt nächsten Sieg – Alpiger stellt
Nick Alpiger ist im 1. Gang on fire und will auch im zweiten Kampf seine Maximalnote wiederholen. Gegen Jonas Glutz gelingt ihm jedoch kein Resultat. Einziger Wehrmutstropfen: Er bekommt für den Gestellten, wie Glutz auch, die Neun.
Sinisha Lüscher startet stark in das Fest. Gegen Dominik Schwegler gewinnt er im Nachdrücken und holt sich den 2. Sieg.
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Thurgauer Kantonales – 2. Gang
Giger auf Kurs – Schlegel und Orlik kommen auf Siegerstrasse
Samuel Giger holt sich im Hinterthurgau seinen 2. Sieg. Gegen Janosch Kobler gibt sich keine Blösse und sichert sich die Maximalnote.
Die Zehn holt sich auch Schwingerkönig Armon Orlik, der gegen Marco Oettli auf die Siegerstrasse abbiegt.
Auch Werner Schlegel gelingt nach der Niederlage gegen Giger der erste Sieg. Es läuft zwar nicht ganz nach dem Gusto des Toggenburgers, da er eine Zehn will, ihm diese aber nicht gelingt. So muss er sich mit einer 9,75 begnügen.
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Spitzenpaarungen 2. Gang
Thurgauer Kantonales:
Kilian Kolb – Werner Schlegel
Domenic Schneider – Thomas Wild
Lukas Krähenbühl – Damian Ott
Samuel Giger – Janosch Kobler
Marco Oettli – Armon Orlik
Solothurner Kantonales:
Adrian Odermatt – Simon Stoll
Marius Frank – Jonas Wüthrich
Sinisha Lüscher – Dominik Schwegler
Jonas Odermatt – Tiago Vieira
Nick Alpiger – Jonas Glutz
Emmentalisches:
David Aebersold – Bernhard Kämpf
Ueli Berger – Curdin Orlik
Etienne Burger – Valentin Steffen
Michael Moser – David Scheuner
Matthias Aeschbacher – Ivan Thöni
Adrian Klossner – Adrian Walther
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Emmentalisches – 1. Gang
Moser und Orlik stellen – Aeschbacher liegt auf dem Rücken
Der absolute Spitzenkampf zwischen Michael Moser und Curdin Orlik endet mit einem Gestellten. Beide sind um ein Resultat bemüht. Der entscheidende Zug gelingt keinem.
Matthieu Burger ballt die Faust! Er wuchtet keinen Geringeren als Eidgenosse und Routinier Matthias Aeschbacher in die Holzspäne. Maximalnote.
Adrian Walther und Dominik Gasser schenken sich gar nichts. Die beiden Eidgenossen geben sich über fünf Minuten höchstintensiven Kampf, bis Walther dreissig Sekunden vor Schluss der Sieg gelingt.
Fabio Hiltbrunner, der Sieger vom Eidgenössischen Jubiläumsschwingfest 2024, muss sich zum Auftakt Bernhard Kämpf geschlagen geben. Kämpf erwischt den jungen Berner am Sägemehlrand und holt sich den Sieg.
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Solothurner Kantonales – 1. Gang
Lüscher ballt die Faust – Alpiger gewinnt platt
Sinisha Lüscher holt sich den ersten Sieg der Kranzfestsaison. Der 20-jährige Explosivschwinger sucht das Resultat – und findet es. Er bodigt den Eidgenossen Sascha Streich.
Nach rund fünf Minuten Gangdauer bündelt Nick Alpiger alle seine Kräfte und wuchtet Marius Frank platt ins Sägemehl. Stark.
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Thurgauer Kantonales – 1. Gang
Giger drückt Schlegel ins Sägemehl – Orlik stellt
Schwingerkönig Armon Orlik bestreitet seinen ersten Kampf als König gegen Domenic Schneider. Und eben dieser Schneider macht Orlik das Leben schwer. Schneider zeigt sich aktiv, Orlik findet kein Rezept. So endet der Gang wie er enden muss: Gestellt.
Zwischen Werner Schlegel und Samuel Giger geht es gleich los. Die beiden ziehen wie wild und sorgen schon nach wenigen Sekunden für mehr Spektakel als im Schlussgang beim ESAF während 16 Minuten Gangdauer. Der Kampf ist Schwingsport vom Feinsten und geht nach rund 5 Minuten an Giger. Der Thurgauer kontert einen Angriff von Schlegel bärenstark und gewinnt im Nachdrücken.
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Die Spitzenpaarungen
Thurgauer Kantonales:
Domenic Schneider - Armon Orlik
Samuel Giger - Werner Schlegel
Mario Schneider - Damian Ott
Andrin Habegger - Jeremy Vollenweider
This Kolb - Fabian Kindlimann
Janos Bachmann - Andy Signer
Marco Oettli - Pascal Heierli
Patrik Feldmann - Lars Rotach
Silvio Oettli - Michael Bernold
Aron Kiser - Fabian Bärtsch
Emmentalisches:
Michael Moser - Curdin Orlik
Matthias Aeschbacher - Matthieu Burger
Dominik Gasser - Adrian Walther
Bernhard Kämpf - Fabio Hiltbrunner
Etienne Burger - Reto Thöni
Patrick Schenk - Silvan Trittibach
Lukas Tschumi - Ivan Thöni
Adrian Klossner - Sandro Galli
Solothurner Kantonales:
Marius Frank - Nick Alpiger
Sinisha Lüscher - Sascha Streich
Adrian Odermatt - Tim Roth
Lars Voggensperger - Pascal Joho
Simon Schmutz - Kaj Hügli
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König Orlik: «Ich bin extrem gut auf die Saison vorbereitet»
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Drei Schwingfeste, ein Ticker
Das Warten hat auch in Bern, in der Nordostschweiz und der Nordwestschweiz ein Ende: Eine Woche nach den Innerschweizern starten auch die anderen grossen Teilverbände in die Kranzfestsaison. Freuen wir uns auf einen unterhaltsamen Sonntag.
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Hallo ...
... und herzlich willlkommen liebe Schwingfreunde. Der Sägemehlduft ist zurück. Heute auf dem Programm: Drei in eins. blue Sport tickert die Entscheidungen vom Thurgauer Kantonalen, vom Emmentalischen und vom Solothurner Kantonalen live.