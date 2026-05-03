Giger klettert an die Spitze – Dämpfer für Schlegel

Thurgauer Kantonales – 3. Gang

Samuel Giger klettert an die Spitze. Der Thurgauer gewinnt gegen Manuel Weber und holt sich seinen dritten Sieg. Er liegt zur Halbzeit zusammen mit Damian Ott zuoberst in der Zwischenrangliste.

Werner Schlegel ist mit hoher Wahrscheinlichkeit raus aus dem Rennen um den Schlussgang: Der Toggenburger stellt gegen den Einheimischen Andrin Habegger. Mit seinem zweiten Gestellten des Tages rückt die Schlussgangteilnahme in weite Ferne.

Damian Ott holt sich gegen Elias Kundert den dritten Sieg und reiht sich zuoberst in der Zwischenrangliste ein.