Dominic Lobalu lässt sich vom Publikum feiern. (Archivaufnahme) Keystone

Dominic Lobalu gewinnt den 3000-Meter-Lauf beim Diamond-League-Meeting in London. In 7:27,68 Minuten verbessert er den Schweizer Rekord um sechs Sekunden und läuft eine weltweite Saisonbestzeit.

SDA

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen Dominik Lobalu hat beim Diamond-League-Meeting in London über 3000 Meter gewonnen.

Der Schweizer stellte mit 7:27,68 neuen Schweizer Rekord auf und lief die weltweite Saisonbestzeit. Mehr anzeigen

Für Lobalu war es der zweite Sieg im Rahmen der Diamond League nach Stockholm 2022. An den Olympischen Spielen in Paris muss der Europameister für das olympische Flüchtlingsteam starten.

Lobalu hatte bereits an der EM in Rom, wo er neben Gold über 10'000 Meter auch Bronze über 5000 Meter holte, seine Endschnelligkeit unter Beweis gestellt. In London nun lief er die letzten 400 Meter unter 55 Sekunden und entledigte sich all seiner Gegner. In der ewigen europäischen Bestenliste, angeführt von Jakob Ingebrigtsen (7:23,63), ist Lobalu neu die Nummer 4.

Angelica Moser schaffte im Stabhochsprung 4,65 m. Das Schweizer Quartett über 4x100 Meter mit Salomé Kora, Léonie Pointet, Géraldine Frey und Emma van Camp zeigte in 42,71 Sekunden ebenfalls eine solide Leistung.

