Dominic Lobalu heisst die Schweizer Hoffnung bei der Premiere der Strassenlauf-EM im belgischen Leuven. Der 10'000-m-Europameister von Rom 2024 startet am Sonntag über 10 km.

Lobalu ist erst seit dieser Woche wieder schmerzfrei, nachdem er Ende März wegen einer im Training erlittenen Zerrung im hinteren Oberschenkel das Trainings- und Wettkampfprogramm anpassen musste. Insbesondere verzichtete er auf Bahnrennen in den USA und Jamaika. Der 26-Jährige konnte in den zwei vorangegangenen Wochen aber nur Reha betreiben und musste auf die schnellen Lauftrainings verzichten. Trotzdem will Lobalu seinen zweiten Start fürs Nationalteam – nach Gold und Bronze an der EM in Rom 2024 – unbedingt wahrnehmen. Die coupierte 10-km-Strecke lässt sicher keine Bestzeit (26:54) zu.

Favorisiert sind der Franzose Yann Schrub, der frühere Cross-Europameister und letztjährige EM-Zweite über 10'000 m, sowie der Einheimische Isaac Kimeli, Olympia-Achter über 5000 m.

Die Strassenlauf-Europameisterschaften kommen in Leuven bei Brüssel zu ihrer Premiere. Bei diesem Anlass werden ab sofort im Zweijahres-Rhythmus die EM-Titel im Marathon, im Halbmarathon und über 10 km vergeben. 2026 findet in Birmingham letztmals ein Marathon im Rahmen einer Leichtathletik-EM statt.

Swiss Athletics entsendet eine Sechserdelegation nach Belgien. Neben Lobalu haben auch Jonas Raess und Chiara Scherrer den Status «Swiss Starter».