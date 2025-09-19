Noah Lyles sichert sich in Tokio nach dem 3. Rang über 100 m zum vierten Mal in Folge WM-Gold über die doppelte Distanz.

Noah Lyles startete wegen einer Ende April erlittenen Verletzung erst verspätet in die Saison, das änderte jedoch nichts an seiner Dominanz über 200 m. Vier WM-Titel in Serie über die halbe Bahnrunde hatte zuvor einzig der Jamaikaner Usain Bolt von 2009 bis 2025 geschafft.

An den Weltrekord von Bolt (19,19) kam Lyles aber bei weitem nicht heran. Mit 19,52 Sekunden lief er allerdings nur unwesentlich langsamer als im Halbfinal, in dem ihm mit 19,51 Sekunden eine Jahresweltbestleistung gelungen war. Lyles wurde von seinem Landsmann Kenneth Bednarek (19,58) hart gefordert, behielt aber die nötige Lockerheit. Eine Enttäuschung setzte es für Olympiasieger Letsile Tebogo ab. Der 22-Jährige aus Botswana, der beim Aufwärmen gesungen hatte, musste sich mit 19,65 Sekunden als Vierter um ein Hundertstel dem Jamaikaner Bryan Levell geschlagen geben.