Vom 13. bis 21. September geht in Tokio die Leichtathletik-WM über die Bühne. Die Schweiz ist mit einigen Medaillen-Hoffnungen am Start. Hier halten wir dich über die wichtigsten Entscheidungen auf dem Laufenden.
Liveticker
Liveticker beendet
Lyles mit viertem WM-Titel in Serie über 200 m
Noah Lyles sichert sich in Tokio nach dem 3. Rang über 100 m zum vierten Mal in Folge WM-Gold über die doppelte Distanz.
Noah Lyles startete wegen einer Ende April erlittenen Verletzung erst verspätet in die Saison, das änderte jedoch nichts an seiner Dominanz über 200 m. Vier WM-Titel in Serie über die halbe Bahnrunde hatte zuvor einzig der Jamaikaner Usain Bolt von 2009 bis 2025 geschafft.
An den Weltrekord von Bolt (19,19) kam Lyles aber bei weitem nicht heran. Mit 19,52 Sekunden lief er allerdings nur unwesentlich langsamer als im Halbfinal, in dem ihm mit 19,51 Sekunden eine Jahresweltbestleistung gelungen war. Lyles wurde von seinem Landsmann Kenneth Bednarek (19,58) hart gefordert, behielt aber die nötige Lockerheit. Eine Enttäuschung setzte es für Olympiasieger Letsile Tebogo ab. Der 22-Jährige aus Botswana, der beim Aufwärmen gesungen hatte, musste sich mit 19,65 Sekunden als Vierter um ein Hundertstel dem Jamaikaner Bryan Levell geschlagen geben.
Werro schafft es in den Final über 800 m
Audrey Werro qualifiziert sich an den Weltmeisterschaften in Tokio problemlos für den Final über 800 m. Werro unterstrich im Halbfinal ihre Topform. Die 21-jährige Freiburgerin zeigte ein taktisch perfektes Rennen, lief keinen Meter zu viel. Zwar wurde sie auf den letzten Metern noch von der Kenianerin Lilian Odira (1:56,85) überholt, das spielte jedoch keine Rolle, da die ersten zwei fix den Final vom Sonntag erreichten.
Mit 1:56,99 Minuten erzielte Werro ihre drittbeste Zeit. Ende August war sie beim Triumph am Final der Diamond League in Zürich 1:55,91 Minuten gelaufen, womit sie in der Jahresweltbestenliste den 2. Rang einnimmt.
Warholm bei Triumph von Benjamin geschlagen
An den Olympischen Spielen 2021 in Tokio gelang Karsten Warholm über 400 m Hürden mit 45,94 Sekunden ein Fabel-Weltrekord. Nun musste sich der 29-jährige Jahresbeste aus Norwegen an gleicher Stätte nach einem Einbruch auf der Zielgeraden in 47,58 Sekunden mit dem 5. Platz begnügen, wobei er leicht verletzt sein soll.
Eine Klasse für sich war der Amerikaner Rai Benjamin, der nach dem Olympiasieg in Paris zum ersten Mal WM-Gold als Einzelläufer holte. Mit 46,52 Sekunden distanzierte der 28-Jährige den zweitplatzierten Brasilianer Alison dos Santos um 32 Hundertstel, und dies obwohl er an der letzten Hürde anschlug. Bronze sicherte sich Abderrahman Samba aus Katar (47,06).
Bol siegt mit Jahresweltbestleistung
Topfavoritin Femke Bol verteidigt ihren WM-Titel über 400 m Hürden der Frauen erfolgreich. Die 25-jährige Niederländerin, die vom Schweizer Laurent Meuwly trainiert wird, verbesserte mit 51,54 Sekunden die eigene Jahresweltbestleistung um 37 Hundertstel. Die Amerikanerin Jasmine Jones (52,08) und die Slowakin Emma Zapletalova (53,00) komplettierten das Podest.
Lobalu verpasst Final
Dominik Lobalu verpasst an den Weltmeisterschaften in Tokio über 5000 m den Einzug in den Final.
Der im heutigen Südsudan geborene 27-Jährige musste sich im Vorlauf in 13:19,57 Minuten mit dem 11. Rang begnügen - zur nötigen Top-8-Klassierung fehlten ihm 4,7 Sekunden.
Lobalu hatte Mitte August eine Zerrung im hinteren Oberschenkel erlitten. Zwar verspürte er keine Schmerzen mehr, jedoch wog der Trainingsrückstand zu schwer. Über 10'000 m war er am Sonntag 14. geworden. An der EM vor einem Jahr in Rom hatte er Gold über 10'000 m und Bronze über 5000 m gewonnen.
Audrey Werro und Dominic Lobalu wollen in den Final vorstossen
Am Freitag gilt an der Leichtathletik-WM in Tokio das Augenmerk aus Schweizer Sicht einerseits der 800-m-Läuferin Audrey Werro. Die Freiburgerin will sich für den Final vom Sonntag qualifizieren. Audrey Werro hat zuletzt mit zwei Schweizer Rekorden und dem Sieg beim Diamond-League-Final in Zürich die Hoffnungen auf eine Medaille geschürt.
Andererseits kommt Dominic Lobalu zu seinem zweiten Auftritt in Tokio. Der 10'000-m-Lauf vom vergangenen Sonntag gibt ihm Zuversicht: Der Oberschenkel hält der Belastung stand, der Läufer aus St. Gallen kann im Vorlauf über 5000 m angreifen.
Die Schweizer an der WM
Swiss Athletics hat 22 Athletinnen und 9 Athleten für die Leichtathletik-WM aufgeboten.
Das Schweizer WM-Aufgebot
- Männer: Timothé Mumenthaler (200 m) William Reais (200 m), Lionel Spitz (400 m), Ivan Pelizza (800 m), Dominic Lobalu (5000 m und 10'000 m), Jason Joseph (110 m Hürden) Julien Bonvin (400 m). Simon Ehammer (Weitsprung, Zehnkampf). Simon Wieland (Speer).
- Frauen: Géraldine Frey (100 m, 4x100 m), Salomé Kora (100 m, 4x100 m), Léonie Pointet (200 m, 4x100 m), Lore Hoffmann (800 m), Veronica Vancardo (800 m, 4x400 m), Audrey Werro (800 m, 4x400 m), Lilly Nägeli (1500 m), Joceline Wind (1500 m), Ditaji Kambundji (100 m Hürden), Lea Bachmann (Stabhochsprung), Angelica Moser (Stabhochsprung), Pascale Stöcklin (Stabhochsprung), Annik Kälin (Weitsprung, Siebenkampf), Miryam Mazenauer (Kugelstossen), Céline Bürgi (4x100 m), Ajla Del Ponte (4x100 m), Emma van Camp (4x100 m), Iris Caligiuri (4x400 m), Annina Fahr (4x400 m), Catia Gubelmann (4x400 m), Julia Niederberger (4x400 m), Lena Wernli (4x400 m).
Leichtathletik-WM in Tokio
Die Leichtathletik-WM startet am Samstag, 13. September und dauert bis am Sonntag, 21. September. Die Wettkämpfe gehen in Tokio über die Bühne.