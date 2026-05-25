Beim Giro d'Italia sorgt ein Kopfstoss für rote Köpfe. Screenshot: eurosport

Enrico Zanoncello wird im Anschluss an die 15. Etappe des Giro d’Italia disqualifiziert. Der Italiener bringt zuvor seinen Konkurrenten Robert Donaldson beim Zielsprint mit einem Kopfstoss zu Fall.

Es sind Bilder, die man nicht sehen will: Der 24-jährige Brite Robert Donaldson stürzt beim Zielsprint nach einer Kollision heftig. Immerhin gibt er später Entwarnung. «Mir geht es gut, irgendwie 😳», schreibt er in einer Instagram-Story zu einem Video des Vorfalls.

Der Sturz ist allerdings nicht selbstverschuldet, denn Donaldson wird quasi von Konkurrent Zanoncello ausgeknockt Die Rennjury greift deshalb durch und disqualifiziert den Unfallverursacher. Zudem muss er eine Busse in der Höhe von 500 Franken bezahlen.

Das Team Bardiani-CSF, für das Zanoncello fährt, wird keinen Einspruch gegen das Urteil einlegen.

La ida de olla de Enrico Zanoncello: Lanza un cabezazo a otro corredor, provoca una caída y acaba descalificado ❌#GirodItalia pic.twitter.com/oP0d5mkfnC — Eurosport.es (@Eurosport_ES) May 24, 2026

Die 15. Etappe des Giro d'Italia gewinnt keiner der favorisierten Sprinter, sondern ein Ausreisser. Der Norweger Fredrik Dversnes feiert in Mailand den Überraschungserfolg. Im Gesamtklassement änderte sich nichts. Jonas Vingegaard bleibt 2:26 Minuten vor dem Portugiesen Afonso Eulalio an der Spitze.

Am Montag steht Regeneration auf dem Programm, bevor am Dienstag die 16. Etappe im Tessin von Bellinzona nach Carì führt, mit einem Schlussaufstieg der ersten Kategorie.

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