Das zweite Rennen der Bike Revolution 2025 bringt internationales Flair und Schweizer Topstars nach Huttwil – mit 15’000 Zuschauern und einem Weltklasse-Starterfeld ist Hochspannung garantiert.

Das zweite Rennen der Bike Revolution Mountainbike Cross-Country Eventserie 2025 findet in Huttwil statt. Die Profis treten am Sonntag in die Pedale. Die Elite Frauen starten um 12.00 Uhr, die Männer um 14 Uhr. Die Rennen kannst du live und exklusiv auf blue Zoom verfolgen. Insgesamt werden 15’000 Zuschauer über das Wochenende im Oberaargau erwartet.

Live Mountainbike: Bike Revolution Huttwil So 18.05. 11:55 - 14:00 ∙ blue Sport 1 direct ∙ 125 Min



Das Rennen in Huttwil zieht ein hochkarätiges Starterfeld an. Besonders im Fokus steht das Duell zwischen den Cape-Epic-Gewinnern Nino Schurter und Filippo Colombo und dem Lokalmatador Mathias Flückiger. Das Team von Thomas Frischknecht wird mit den neuen amerikanischen Teammitgliedern Emily Johnston und Bjorn Riley erstmals in der Schweiz an den Start gehen.

Aber auch andere Namen versprechen Spitzenleistungen: Lars Forster, Gesamtsieger 2024 Marcel Guerrini sowie Luca Schätti und Timon Rüegg werden alles geben, um sich gegen die starke Konkurrenz zu behaupten. Bei den Damen Elite wird die Gesamtsiegerin von 2024 Alessandra Keller auf starke Konkurrenz von der sich in Topform befindenden Ramona Forchini, der Australierin Rebecca Henderson und Seraina Leugger treffen.