Noah Lyles (in Rot) siegt an den US Trials über 200 m. Bild: Keystone

An den amerikanischen Meisterschaften in Eugene im US-Bundesstaat Oregon setzen sich Noah Lyles und Melissa Jefferson-Wooden über 200 m durch.

Keystone-SDA SDA

Am letzten Tag der Trials, an denen die amerikanischen Tickets für die WM in Tokio vom 13. bis 21. September vergeben wurden, triumphierte der dreifache 200-m-Weltmeister Noah Lyles über die halbe Bahnrunde in der Jahresweltbestzeit von 19,63 Sekunden knapp vor Kenny Bednarek (19,67).

Bei den Frauen doppelte Melissa Jefferson-Wooden nach ihrem Sieg über 100 m nach. Damit zeigte die 24-Jährige eindrücklich, dass sie in Tokio im Sprint die Frau sein wird, die es zu schlagen gilt. Sie absolvierte die 200 m in 21,84 Sekunden und siegte vor Anavia Battle (22,12) und Olympiasiegerin Gabby Thomas (22,20).

100-m-Weltmeisterin Sha'Carri Richardson hat es derweil nicht geschafft, den Final über 200 m zu erreichen. Nach einer turbulenten Woche, in der sie wegen eines Streits mit ihrem Partner, dem Sprinter Christian Coleman, festgenommen worden war, scheiterte sie in den Halbfinals als Vierte (22,56). Dennoch wird Richardson in Tokio über 100 m als amtierende Weltmeisterin antreten.