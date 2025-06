Marco Streller im Padelfieber: «Wir Ex-Sportler brauchen das Kräftemessen» Beim Padeltennis blüht Marco Streller auf. Als Co-Founder von Padelwerk will der ehemalige Fussballprofi den noch jungen Sport in der Schweiz fördern. 04.06.2025

Einst stürmte Marco Streller für die Nati, vor über zehn Jahren entdeckte er wie viele andere Ex-Fussballer mit Padel eine neue Leidenschaft, von der er sagt, es sei «Liebe auf den ersten Blick».

Sandro Zappella, Jüri Christen Sandro Zappella

Padel ist besonders auch bei ehemaligen Fussballprofis beliebt, da die Sportart schnell erlernbar, bewegungsintensiv und wettkampforientiert ist, was Ex-Athleten anspricht.

Streller sieht weiterhin grosses Wachstumspotenzial in der Schweiz, da viele den Sport noch nicht kennen und 90 Prozent der Erstspieler zurückkehren – auch Einzelplätze gewinnen an Beliebtheit. Mehr anzeigen

Padel-Tennis erlebt in der Schweiz seit Jahren einen Boom. Dass die Hallen wie Pilze aus der Erde schiessen, dafür ist Ex-Fussball-Profi Marco Streller mitverantwortlich. Der 37-fache Nationalspieler ist Co-Founder von Padelwerk, die in der Schweiz an 15 Standorten mit 67 Padel-Courts vertreten sind. Der Experte von blue Sport erklärt, dass er vor über 10 Jahren in einem Trainingslager in Marbella zum ersten Mal mit Padel in Berührung gekommen ist: «Es war Liebe auf den ersten Blick, weil es unglaublich Spass gemacht hat.» Danach sei er in die Schweiz gekommen und habe gemerkt: «Das gibt es hier gar nicht.»

Nun treffen wir Streller in einer der Padelwerk-Hallen in Pratteln. Für das Spiel, welches grundsätzlich 2 gegen 2 gespielt wird, hat er drei weitere Ex-Fussballprofis aufgeboten: Der ehemalige Nati-Goalie Diego Benaglio bildet mit Patrick Abatangelo (ehemals Lugano, Aarau) ein Torhüter-Duo. Streller spielt an der Seite von Markus Neumayr (ehemals Thun, Vaduz, Luzern).

Generell ist Padel bei Ex-Fussballern, auch bei Amateuren, sehr beliebt. Warum das so ist, kann Streller gut erklären: «Es ist wie eine neue Sportart, es sind neue Bewegungen und es kann trotzdem sehr explosiv sein. Wenn man ein bisschen Talent hat mit Ballsportarten, ist man sehr schnell drin.» Padel habe Elemente vom Tennis und Squash, aber es brauche auch eine gewisse Beweglichkeit, was die meisten Fussballer ja auch haben, fasst Streller zusammen und ergänzt: «Wenn du etwas sehr schnell besser kannst, dann macht es auch automatisch Spass.»

90 Prozent, die zum ersten Mal spielen, kommen wieder

Grundsätzlich habe Padel eine sehr tiefe Einstiegshürde: «Es ist sehr einfach zu erlernen, durch die Wände, bei denen der Ball halt immer wieder zurückkommt, hast du oft den Ball am Schläger.»

Deshalb hätten selbst Leute, die zum ersten Mal spielen, schon schnell einmal Ballwechsel: «Wenn man schnell merkt, dass man Erfolg hat in etwas Neuem, was man macht, tut man das gerne. Es ist einfacher als in anderen Sportarten, um auf ein besseres Niveau zu kommen», so Streller.

Dass der Padel-Hype seinen Peak schon erreicht hat, denkt der 43-Jährige nicht: «Wir glauben, dass das Padel-Potential noch lange nicht ausgeschöpft ist. Wir haben ja Vergleichswerte zum Beispiel aus Schweden, wo der Peak erreicht wurde. Aber die haben etwa zehn Mal so viele Hallen wie wir.»

Vor allem das Marktpotential sei in der Schweiz noch immens: «Es gibt immer noch Leute, die Padel nicht kennen.» In der Analyse habe man zudem festgestellt: «90 Prozent, die zum ersten Mal spielen, die kommen wieder. Ich glaube, dass die Nachfrage noch grösser ist, als das Angebot.»

Neben den klassischen Doppelcourts seien auch die Einzelplätze immer gefragter, wie Streller erklärt: «Dieses 1 gegen 1 kennt man in der Schweiz noch nicht so, aber wir merken, dass es unglaublich gut funktioniert, weil du da nochmals mehr Competition hast, die wir Ex-Sportler halt brauchen.»

Die Competition in Pratteln hat das Duo Streller/Neumayr übrigens gewonnen. Die Revanche steht bestimmt schon bald an.

