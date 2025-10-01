  1. Privatkunden
Machtdemonstration Marlen Reusser fährt überlegen zum vierten EM-Gold

SDA

1.10.2025 - 15:36

Freut sich über ein weiteres EM-Gold: Marlen Reusser.
Freut sich über ein weiteres EM-Gold: Marlen Reusser.
Imago

Marlen Reusser ist zum vierten Mal Europameisterin im Zeitfahren. Die Weltmeisterin von Ruanda nimmt den Schwung mit und gewinnt im französischen Etoile-sur-Rhône überlegen im Kampf gegen die Uhr.

Keystone-SDA

01.10.2025, 15:36

01.10.2025, 17:52

Auf der flachen Strecke über 24 km verwies die Bernerin im Regenbogen-Trikot die Norwegerinnen Mie Björndal Ottestad und Katrine Aalerud um 49 beziehungsweise 51 Sekunden auf die Ehrenplätze.

Bei der ersten von drei Zwischenzeiten war Katrine Aalerud noch zeitgleich unterwegs, danach setzten sich die Fähigkeiten der 34-Jährigen endgültig durch. Die Bernerin schlug an einer EM nach 2021, 2022 und 2023 erneut zu. Im vergangenen Jahr stand sie wegen der Post-Covid-Erkrankung sowohl an den Olympischen Spielen als auch an der Heim-WM in Zürich nicht am Start. Nun feierte sie mit einem Stundenmittel von über 43 km/h ihren bereits 11. Saisonsieg.

Anna van der Breggen und Demi Vollering, die mit Marlen Reusser in Ruanda im WM-Zeitfahren aufs Podest gestiegen waren, fehlten am Mittwoch in Frankreich. Jasmin Liechti verpasste mit 2:11 Minuten Rückstand als Elfte die Top Ten nur knapp.

Auch Evenepoel mit Doppelschlag

Wie bei den Frauen doppelte auch bei den Männern der Weltmeister im Zeitfahren bei den Europameisterschaften nach. Remco Evenepoel gewann in Etoile-sur-Rhône überlegen.

Stefan Küng und Stefan Bissegger konnten nie in den Kampf um die Medaillen eingreifen, obwohl der flache Parcours über 24 km ihren Fähigkeiten entsprochen hätte. Die beiden Thurgauer mussten mit den Plätzen 8 und 18 vorliebnehmen. Küng, 2020 und 2021 Europameister sowie 2024 Zweiter, hatte 39 Sekunden Rückstand auf die Bronzemedaille.

Bei den Männern war die Elite nahezu komplett vertreten – einzig Tadej Pogacar und der EM-Titelverteidiger Edoardo Affini aus Italien fehlten. Evenepoel kam mit einem Start-Ziel-Sieg zu seinem zweiten EM-Titel nach 2019. Der Doppel-Olympiasieger von Paris ist derzeit in herausragender Form – einzig Pogacar fuhr im WM-Strassenrennen noch stärker.

Der zweifache Zeitfahrweltmeister Filippo Ganna aus Italien wurde 43 Sekunden hinter Evenepoel Zweiter. Platz 3 holte sich etwas überraschend der Däne Niklas Larsen.

Deshalb ist unser Kommentator in Barcelona vor dem falschen Stadion gelandet

Der Kracher zwischen Barcelona und PSG ist nicht nur für die Spieler eine komplizierte Angelegenheit. blue Sport Kommentator Marko Vucur plaudert aus dem Nähkästchen.

01.10.2025

10.07.2025

10.07.2025

Odermatt: «Als Allrounder kann ich nicht mehr besser werden»

Marco Odermatt erklärt an der Medienkonferenz gut drei Wochen vor dem Saisonstart, wieso er im Speedbereich noch mehr Potential sieht.

01.10.2025

Gut-Behrami: «Aus einer Familiengeschichte wurde eine 20-jährige Karriere»

Vor dem Start in ihre letzte Weltcup-Saison steht Lara Gut-Behrami an einer Pressekonferenz Red und Antwort und spricht ihrer Familie einen grossen Dank aus.

01.10.2025

01.10.2025

Nur Fliegen ist schöner?

STORY: Dieses Abenteuer ist mit Sicherheit nur für Profis geeignet und nicht zur Nachahmung empfohlen: Der slowenische Profi-Kletterer Domen Skofic hat nach eigenen Angaben als erster Mensch eine eigens konstruierte Kletterroute an den Flügeln eines Segelflugzeuges absolviert. Das Ganze ging über dem Ennstal in Österreich über die Bühne. In einer Höhe von 2500 Metern.  Ausgestattet nur mit einem  Fallschirm stieg der 31‑Jährige in rund 2.500 Meter Höhe aus dem Cockpit des von einem Piloten gesteuerten Doppelsitzers und kletterte in einer Achter‑Schleife um beide Tragflächen, einschliesslich eines Abschnitts an der Flügelunterseite. Die Kommunikation mit dem Piloten erfolgte dabei über Headsets. Zusätzlich zur Schwerkraft musste der Extremsportler auch mit einem Luftstrom von 80 bis 100 Kilometern pro Stunde und eisigen Temperaturen fertig werden.  Nach etwa einer Minute beendete er den Versuch mit einem Fallschirmsprung aus rund 1.500 Metern. Dem waghalsigen Manöver war eine monatelange Vorbereitung vorausgegangen. 

01.10.2025 

01.10.2025

