Ex-Beachvolleyballer Martin Laciga stirbt mit 48 Jahren

Martin Laciga, ein Pionier des Schweizer Beachvolleyballs, ist im Alter von 48 Jahren verstorben. Dies bestätigt Swiss Volley. Der Seeländer litt an schweren Depressionen.

Martin Laciga ist diese Woche gestorben. Das teilt «Swiss Volley» am Freitag in einer Medienmitteilung mit. «Swiss Volley hat in Absprache mit der Trauerfamilie die schmerzhafte Pflicht, über den Hinschied unseres Ehrenmitglieds Martin Laciga zu informieren. Er ist am letzten Dienstag, 22. August 2023 verstorben. Wir sind sehr bestürzt und tief betroffen.»

Der Medienmitteilung ist zu entnehmen, dass Martin Laciga unter akuten Depressionen gelitten hat. Er war als Pionier des Beachvolleyballs in der Schweiz aktiv und einer der erfolgreichsten Schweizer Spieler aller Zeiten. Während 18 Jahren hat er auf internationalem Niveau zahlreiche Erfolge gefeiert und den Beachvolleyball mitgeprägt.

