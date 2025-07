Hingis: «Das Schönste ist meiner Tochter Tennis beibringen zu können» Martina Hingis verrät im Interview mit blue Sport, wie sie ihre Tochter auf dem Tennisplatz fördert. 30.06.2025

Martina Hingis verrät im Gespräch mit blue Sport, dass sie auch knapp acht Jahre nach ihrem endgültigen Rücktritt regelmässig auf dem Tennisplatz anzutreffen ist. Oft auch mit ihrer Tochter Lia (6).

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Martina Hingis weist fast die ganze Konkurrenz am Padelta Open in Arosa in die Schranken. blue Sport nimmts deshalb Wunder: Steht die 44-Jährige mittlerweile mehr auf dem Padel- als auf dem Tennis-Court?

Im Interview erklärt sie, wieso sie nach wie vor regelmässig auf dem Tennisplatz zu finden ist und ihr dies viel Freude bereitet. Mehr anzeigen

Am Padelta Open in Arosa stellt Martina Hingis jüngst ihr beneidenswertes Ballgefühl einmal mehr unter Beweis. Auf dem Padel-Court, der auf einem Floss im Obersee montiert ist, macht die 44-Jährige wenig überraschend eine gute Figur – und lässt etwa die Ski-Stars Ryan Regez und Andri Ragettli verzweifeln.

«Martina Hingis ist einfach zu gut», gibt Ragettli nach der Niederlage gegen Hingis und Freestyle-Snowboarder Nicolas Huber zu. blue Sport will deshalb wissen: Steht Hingis mittlerweile öfters auf dem Padel- als auf dem Tennis-Court?

«Das Talent kommt nicht vom Himmel gefallen»

Hingis winkt ab. «Tennis war nicht nur meine Arbeit, sondern auch meine Leidenschaft. Ich spiele auch mit meiner Tochter zwei, drei Mal in der Woche. Und sonst trainiere ich noch ein Mädchen zwei Mal in der Woche – auf dem Tennisplatz bin ich noch am meisten anzutreffen», stellt die ehemalige langjährige Weltnummer 1 klar.

Hingis geniesst die Zeit mit ihrer Tochter Lia (6) auf dem Platz. «Das Talent kommt nicht vom Himmel gefallen. Es braucht wie alles andere auch Übung und dass man Freude daran hat. Das will ich meiner Tochter natürlich mit auf den Weg geben», erklärt sie und fügt an: «Es ist das Schönste, was ich ihr beibringen kann – auch mit meiner Mutter, die hilft und anderen Kinder, die auch mitmachen.»

Der Spass darf aus Sicht der fünffachen Grand-Slam-Siegerin im Einzel nicht zu kurz kommen. «Heutzutage ist das von der Gesellschaft so, dass man es in der Gruppe machen muss, damit sie sich freuen, auf den Tennisplatz zu gehen und die Kollegen zu treffen», sagt Hingis, die aus eigener Erfahrung weiss: «Für das Soziale ist es super, um auch Freundschaften zu knüpfen. Das hat mir im Leben immer sehr viel gegeben.»

