Schwingerkönig Matthias Glarner «Ich habe jedes Mal wieder Gänsehaut» Es geht in Richtung ESAF in Mollis. Schwingerkönig Matthias Glarner über die Vorfreude und die möglichen Favoriten. 07.07.2025

Ende August steigt das Eidgenössische Schwingfest in Mollis. Schwingerkönig Matthias Glarner gibt bei blue Sport eine erste Einschätzung.

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen «Die Vorfreude ist riesig», sagt Matthias Glarner rund acht Wochen vor dem Eidgenössischen Schwingfest in Mollis bei blue Sport.

Auf Favoriten will er sich noch nicht festlegen. Der Schwingerkönig 2016 nennt aber Namen wie Fabian Staudenmann, Adrian Walther oder Samuel Giger.

Glarner traut auch Joel Wicki viel zu: «Er ist einer, der noch ein bisschen Pfeffer in die Suppe gibt.» Mehr anzeigen

Matthias Glarner wurde 2016 in Estavayer-Le-Lac Schwingerkönig. Er bodigte im Schlussgang den Nordostschweizer Armon Orlik und hievte sich auf den Thron.

Vor bald sechs Jahren gab der heute 39-Jährige den Rücktritt bekannt. Heute ist er Athletiktrainer unter anderem von Fabian Staudenmann und Adrian Walther, die zu den Favoriten beim Eidgenössischen Schwingfest (ESAF) in Mollis zählen.

Wenige Wochen vor dem Saisonhöhepunkt hat blue Sport mit Matthias Glarner gesprochen.

Matthias Glarner, das ESAF in Mollis steht bald vor der Tür. Wie geht es dir bei dem Gedanken an das Ereignis?

Die Vorfreude ist riesig. Ich weiss haargenau, was in den Athleten abgeht. Der Puls steigt, die Intensität der Trainings auch. Es geht um den Schwingerkönigstitel. Da kommen ganz viele Emotionen auf. Wenn ich selbst jeweils im Stadion bin und die Teilverbände morgens um 8 Uhr einlaufen, das ist der Moment, in dem ich noch Hühnerhaut habe. Dann wünsche ich mir, nochmals dort stehen zu können. Sobald das Fest aber losgeht, bin ich froh, auf der Tribüne zu sein.

Wie in den Jahren zuvor wird auch in diesem Jahr der Berner Teilverband mit einer bärenstarken Truppe vor Ort sein. Was ist euer Geheimnis?

Das Geheimnis ist die sehr gute Nachwuchsarbeit. Wir haben eine grosse Anzahl an jungen Schwingern. Und aus einer grossen Breite gibt es dann eine Spitze. Im Nachwuchs wird sehr gute Arbeit geleistet. Nicht erst seit gestern, sondern seit 10, 15, 20 Jahren. Und das ist eine Kontinuität. Dass man gute Schwinger hat, das ist kein Zufall. Das ist wirklich gute Arbeit, die im Jugendalter geleistet wird.

Wer sind denn für dich Favoriten für das Eidgenössische?

Man muss die Saison ein bisschen laufen lassen. Die Schwinger, die ein Bergfest oder ein Teilverbandsfest gewinnen, gehören zu den Favoriten. Das werden um die sieben bis acht Schwinger sein. Ich behaupte, dass einer aus diesem Kreis Schwingerkönig wird. Fabian Staudenmann, Adrian Walther und Samuel Giger schwingen sehr gut. Ich bin auch sehr gespannt auf Werner Schlegel (Sieger vom Nordostschweizer Schwingfest, d.Red.). Damian Ott zeigt gute Leistungen, Armon Orlik ... Es hat richtig viele gute Schwinger. Und dann darf man den amtierenden Schwingerkönig Joel Wicki nicht vergessen, zusammen mit Pirmin Reichmuth. Es wird hochspannend in Mollis.

Der Titelverteidiger Joel Wicki hat am Innerschweizer Teilverbandfest mit dem Sieg gerade wieder gezeigt, dass er es noch kann. Was traust du ihm in Mollis zu?

Er weiss, wie es ist, in einem Schlussgang eines Eidgenössischen zu stehen und weiss, wie es geht, Schwingerkönig zu werden. Er ist Titelverteidiger und wird hochmotiviert sein. Ich hoffe, dass er top gesund dort antreten kann. Er ist einer, der noch ein bisschen Pfeffer in die Suppe gibt. Ich traue ihm sehr, sehr viel zu.

Mehr vom Ressort

So hart trainiert Schwinger Fabian Staudenmann für den Königstitel blue Sport besucht Fabian Staudenmann beim Krafttraining. Im Schwingjahr 2025 ordnet er alles dem Eidgenössischen Schwingfest in Mollis unter. 13.05.2025

«Vor einem Schwingfest höre ich auch mal Hip-Hop» Adrian Walther mal von einer anderen Seite. blue Sport stellt dem Kranzschwinger ungewöhnliche Fragen. 22.05.2025

Nick Alpiger über das Fischen, seine Familie und seinen Birnenbaum Vor dem Eidgenössischen Schwingfest hat Nick Alpiger blue Sport in sein Elternhaus eingeladen. Das Porträt im Video. 01.05.2025