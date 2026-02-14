  1. Privatkunden
Zwei Verletzte bei SailGP in Auckland Mega-Crash sorgt für Rennabbruch in Neuseeland

Patrick Lämmle

14.2.2026

Sail GP: Heftiger Crash mit 130 km/h

Sail GP: Heftiger Crash mit 130 km/h

Glück im Unglück beim Sail GP-Rennen in Auckland. Das Team aus Neuseeland verschätzt sich im dritten Rennen und verursacht einen Crash mit dem französischen Boot.

14.02.2026

Beim Auftakt zum zweiten Rennwochenende in der SailGP in Auckland, Neuseeland, kommt es zu einem schweren Crash. Ausgerechnet das neuseeländische Boot, das bereits im Januar mit dem Schweizer Boot kolidierte, crasht heftig mit den Franzosen. Es folgt der Rennabbruch.

Redaktion blue Sport

14.02.2026, 16:50

14.02.2026, 16:51

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Im zweiten Rennen der SailGP-Saison kommt es erneut zu einem heftigen Crash des neuseeländischen Teams Black Foils. Diese waren bereits beim Saisonauftakt mit den Schweizern zusammengestossen.
  • In Auckland crasht das neuseeländische Boot mit dem französischen Team. Die Kollision ist so heftig, dass das Rennen abgebrochen werden muss.
  • Zwei Athleten wurden zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht, befinden sich laut Angaben aber in einem stabilen Zustand.
  • blue Zoom überträgt auch in der neuen Saison alle Rennen.
Mehr anzeigen

Die spektakuläre Rennserie geht weiter und macht am Samstag Halt in Auckland. Der Auftakt beim SailGP in Australien Mitte Januar hatte es dabei in sich: Nach nur etwas mehr als einer Minute kollidierte die Schweiz mit dem neuseeländischen Team Black Foils, wodurch das Rennen für beide Teams beendet war, bevor es überhaupt richtig begonnen hatte. Die Kollision war so heftig, dass ein Teil des Heckbereichs der Black Foils abgerissen wurde und ein Loch im Bug des Schweizer Boots zurückblieb.

Schreckmoment in Perth: Schweizer SailGP-Team kollidiert mit Neuseeland

Schreckmoment in Perth: Schweizer SailGP-Team kollidiert mit Neuseeland

Spektakulärer Auftakt in die SailGP-Saison 2026: Nur eine Minute nach dem Start kommt es zum Crash zwischen der Schweiz und Neuseeland.

17.01.2026

Beim Heimrennen in Auckland kollidieren die Neuseeländer am Samstag erneut – dieses Mal werden die Franzosen Opfer der Black Foils. Die beiden Teams rasen gerade die erste Etappe des dritten Rennens im Waitematā Harbour von Auckland hinunter, als die neuseeländische F50 die Kontrolle verliert und vor dem französischen Boot scharf ausschwenkt.

Die Flotte fährt bei windigen Bedingungen mit einer Geschwindigkeit von etwa 90 km/h, als das DS Team France F50 seitlich in das Black Foils kracht. Beide Boote erleiden schwere Schäden, die sie auch daran hindern werden, an Renntag 2 am Sonntag teilzunehmen.

Zwei Athleten wurden zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht und befanden sich laut Angaben in einem stabilen Zustand. Die anderen Besatzungsmitglieder wurden medizinisch untersucht und für gesund befunden. Das Rennkomitee entschied sich nach dem Vorfall dazu, die Rennen drei und vier abzubrechen, um die beiden havarierten F50 zu bergen.

Segeln: Auckland SailGP - Renntag 1
Segeln: Auckland SailGP - Renntag 1

Sa 14.02. 20:30 - 22:05 ∙ blue Zoom D ∙ 95 Min

Mit tv.blue.ch aufnehmen

Auch in diesem Jahr siehst du alle SailGP-Rennen im Free-TV auf blue Zoom.

Die Tabelle

Daten & Austragungsorte 2026

  • 17. & 18. Januar | Race #1 | Perth
  • 14. & 15. Februar  | Race #2 | Auckland
  • 28. Februar & 1. März | Race #3 | Sydney
  • 11. & 12. April | Race #4 | Rio de Janeiro
  • 9. & 10. Mai | Race #5 | Bermuda
  • 30. & 31. Mai | Race #6 | New York
  • 21. & 21. Juni  | Race #7 | Halifax
  • 25. & 26. Juli  | Race #8 | Portsmouth
  • 22. & 23. August  | Race #9 | Sassnitz
  • August oder September | Race #10 | Spain (tbc)
  • 19. & 20. September | Race #11 | Genf
  • 21. & 22. November  | Race #12 | Dubai
Mehr anzeigen

Aus dem Archiv

SailGP-Chef: «Früher mussten wir uns beweisen. Heute kommen die Leute zu uns»

SailGP-Chef: «Früher mussten wir uns beweisen. Heute kommen die Leute zu uns»

Julien di Biase ist der Chief Operating Officer der SailGP-Serie. Mit blue News spricht der Waadtländer über die rasante Entwicklung des Events und seine Zukunftspläne.

12.09.2025

Hier trifft SailGP-Steuermann Schneiter Tennis-Ikone Federer

Hier trifft SailGP-Steuermann Schneiter Tennis-Ikone Federer

01.07.2025

