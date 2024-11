Mike Tyson verliert gegen Jake Paul – hier siehst du die besten Bilder vom Boxkampf

Die Bilder zum Box-Kampf zwischen Mike Tyson und Jake Paul Der 58-jährige ehemalige Weltmeister Mike Tyson (links) hat den Boxkampf gegen seinen 27-jährigen Widersacher Jake Paul verloren. Bild: IMAGO/Inpho Photography Tyson muss einige harte Schläge verdauen. Bild: Imago Die Entscheidung der Kampfrichter für Paul fiel am Ende einstimmig. Bild: KEYSTONE Im Ring beginnt Tyson gut und landet einige Treffer. Bild: KEYSTONE Tyson hat auch mit 58 Jahren noch ordentlich Power. Bild: KEYSTONE Paul hält sich aber Wacker und am Ende sogar noch mehr. Bild: KEYSTONE Tyson verliert zunehmend an Energie – und am Ende auch den Kampf. Bild: KEYSTONE 72'300 Zuschauer*innen verfolgten die Veranstaltung im Football-Stadion der Dallas Cowboys. Noch viel mehr waren es natürlich bei Netflix. Der Streaminganbieter übertrug den Kampf live. Bild: KEYSTONE Der 58-jährige Mike Tyson zeigte schon vor dem Kampf gegen Influencer Jake Paul, dass er die Muckibude nicht nur von Aussen gesehen hat in den letzten Wochen. Bild: Keystone Und der einstige Weltmeister lässt schon vor dem Kampf die Fetzen fliegen. Bild: Keystone Denn nach dem offiziellen Wiegen verpasst Tysen seinem Gegner Paul eine saftige Ohrfeige. Bild: Keystone Während Tyson zurückgehalten wird, brüllt Paul (weisse Hose) etwas in Richtung der Fotografen. Bild: Keystone Die Ohrfeige scheint den 27-jährigen US-Amerikaner nicht aus der Bahn zu werfen. Bild: Keystone Promoter Nakisa Bidarian (Mitte) stellt sich mutig zwischen die beiden Streithähne und verhindert so einen irregulären Vorkampf. Bild: Keystone Die grosse Show steigt dann in der Nacht von Freitag auf Samstag. Gegen 2 Uhr in der Früh stehen die Vorkämpfe auf dem Programm. Tyson und Paul steigen dann gegen 5 Uhr morgens in den Ring. Netflix überträgt das Box-Spektakel live. Bild: Keystone Die Bilder zum Box-Kampf zwischen Mike Tyson und Jake Paul Der 58-jährige ehemalige Weltmeister Mike Tyson (links) hat den Boxkampf gegen seinen 27-jährigen Widersacher Jake Paul verloren. Bild: IMAGO/Inpho Photography Tyson muss einige harte Schläge verdauen. Bild: Imago Die Entscheidung der Kampfrichter für Paul fiel am Ende einstimmig. Bild: KEYSTONE Im Ring beginnt Tyson gut und landet einige Treffer. Bild: KEYSTONE Tyson hat auch mit 58 Jahren noch ordentlich Power. Bild: KEYSTONE Paul hält sich aber Wacker und am Ende sogar noch mehr. Bild: KEYSTONE Tyson verliert zunehmend an Energie – und am Ende auch den Kampf. Bild: KEYSTONE 72'300 Zuschauer*innen verfolgten die Veranstaltung im Football-Stadion der Dallas Cowboys. Noch viel mehr waren es natürlich bei Netflix. Der Streaminganbieter übertrug den Kampf live. Bild: KEYSTONE Der 58-jährige Mike Tyson zeigte schon vor dem Kampf gegen Influencer Jake Paul, dass er die Muckibude nicht nur von Aussen gesehen hat in den letzten Wochen. Bild: Keystone Und der einstige Weltmeister lässt schon vor dem Kampf die Fetzen fliegen. Bild: Keystone Denn nach dem offiziellen Wiegen verpasst Tysen seinem Gegner Paul eine saftige Ohrfeige. Bild: Keystone Während Tyson zurückgehalten wird, brüllt Paul (weisse Hose) etwas in Richtung der Fotografen. Bild: Keystone Die Ohrfeige scheint den 27-jährigen US-Amerikaner nicht aus der Bahn zu werfen. Bild: Keystone Promoter Nakisa Bidarian (Mitte) stellt sich mutig zwischen die beiden Streithähne und verhindert so einen irregulären Vorkampf. Bild: Keystone Die grosse Show steigt dann in der Nacht von Freitag auf Samstag. Gegen 2 Uhr in der Früh stehen die Vorkämpfe auf dem Programm. Tyson und Paul steigen dann gegen 5 Uhr morgens in den Ring. Netflix überträgt das Box-Spektakel live. Bild: Keystone

31 Jahre liegen zwischen Mike Tyson und Jake Paul. Im Ring beginnt der 58-jährige Ex-Weltmeister gut, verliert dann aber zunehmend an Energie – und am Ende auch den Kampf.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der 58-jährige ehemalige Weltmeister Mike Tyson hat den Boxkampf gegen seinen 27-jährigen Widersacher Jake Paul verloren.

Das Duell ist von Netflix live übertragen worden.

Paul ist als Influencer bekannt geworden. Mehr anzeigen

Ex-Weltmeister Mike Tyson hat bei der Rückkehr in den Boxring eine Niederlage gegen den 31 Jahre jüngeren Jake Paul kassiert. Für den inzwischen 58 Jahre alten ehemaligen Schwergewichts-Champion war es der erste offizielle Kampf seit 2005.

Das vom Streaminganbieter Netflix übertragene und als Riesenshow inszenierte Event war als offizieller Kampf anerkannt. Die Entscheidung der Kampfrichter für Paul fiel einstimmig. Paul wurde als Influencer berühmt und verfolgt erst seit 2020 eine Karriere als Boxer. Er verbuchte seinen elften Sieg im zwölften Kampf. 72'300 Zuschauer verfolgten die Veranstaltung im Football-Stadion der Dallas Cowboys.

Tyson startete aggressiv in den Kampf und landete in den beiden ersten Runden mehr Treffer als sein Kontrahent. In Runde drei aber traf Paul mehrfach und liess Tyson kurz straucheln. Danach war der jüngere der beiden Kämpfer auch der deutlich agilere und hatte das Geschehen weitestgehend unter Kontrolle. Tysons Abwehrarbeit war zwar gut, eigene Attacken versuchte er allerdings nicht mehr. In den Schlusssekunden stellten beide den Kampf ein und Paul verbeugte sich vor Tyson.

