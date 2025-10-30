  1. Privatkunden
Von Mitarbeitern geprellt Millionen-Diebstahl beim Leichtathletik-Weltverband

SDA

30.10.2025 - 16:56

Sebastian Coe will die Diebe bestraft sehen
Sebastian Coe will die Diebe bestraft sehen
Keystone

Der Leichtathletik-Weltverband hat einen Diebstahl von 1,5 Millionen Euro öffentlich gemacht.

Keystone-SDA

30.10.2025, 16:56

30.10.2025, 17:20

Wie World Athletics mitteilte, hätten zwei ehemalige Angestellte und ein früherer Berater den Verband systematisch über einen Zeitraum von mehreren Jahren um diese Summe von 1,5 Millionen Euro geprellt.

Einer der Mitarbeiter habe den Verband vor der Entdeckung des Vergehens verlassen, die Verträge der beiden anderen seien nach einer internen Untersuchung gekündigt worden. Die Fälle seien bei den Behörden angezeigt worden. Weltverbands-Präsident Sebastian Coe zeigte sich entschlossen, auch alle finanziell notwendigen Mittel aufzuwenden, damit die volle Härte des Gesetzes angewendet werde.

«Zu viele Organisationen kehren Vorfälle wie diesen unter den Teppich», sagte der 69-jährige Brite. Beschäftigungsverhältnisse würden mit begrenzten Informationen beendet, so dass die Täter ihr Werk in anderen Organisationen fortsetzen könnten. «Wir sind nicht eine solche Art von Organisation», sagte Coe. «Das ist nicht angenehm, aber es ist wichtig, dass wir das Richtige tun.»

