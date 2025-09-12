  1. Privatkunden
Mountainbike-WM Krönt Nicole Koller ihre steinige Karriere mit einer WM-Medaille?

SDA

12.9.2025 - 05:00

Nicole Koller kann ihren Sport nach komplizierten Jahren wieder geniessen.
Nicole Koller kann ihren Sport nach komplizierten Jahren wieder geniessen.
Keystone

Als Juniorin bremste sie eine Essstörung, vor drei Jahren hatte sie Rücktrittsgedanken. Nun gehört Nicole Koller an der Mountainbike-WM zu den Schweizer Trümpfen im olympischen Cross-Country.

Keystone-SDA

12.09.2025, 05:00

12.09.2025, 07:22

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Nicole Koller gewann einst bei den Juniorinnen WM-Gold. Danach hat sie eine Essstörung aus der Bahn geworfen.
  • Der Übergang zur Elite zog sich hin. 2022 überlegt sie sich alles hinzuschmeissen. Doch ihr Durchhaltewille wird belohnt.
  • An der Heim-WM gehört Nicole Koller mindestens zum erweiterten Kreis der besten Cross-Country-Fahrerinnen.
  • Koller sagt: «Auch wenn es zu nichts mehr reichen würde, ist es eine absolute Supersaison für mich. Dafür hätte ich alle Jahre zuvor sofort unterschrieben.»
Mehr anzeigen

Mit 28 Jahren steht Nicole Koller auf der Sonnenseite des Lebens – endlich, liesse sich anfügen. Denn der Weg in die Weltspitze führte durch Täler und über Umwege.

2014 gehörte die im Kanton Zürich wohnhafte St. Gallerin zu den besten Nachwuchsfahrerinnen, an der WM gewann sie Gold. Dann warf sie eine Essstörung ein erstes Mal aus der Bahn. 2015 legte sie mit WM-Bronze und einem zweiten EM-Silber nach, doch der Übergang zur Elite zog sich hin. Hier war Koller über eine längere Zeitspanne eine von vielen, sie verlor sich buchstäblich in der breiten Masse.

In der Saison 2022 gelangte Koller an einen Punkt, an dem sie einen Rücktritt erwog. «Ich habe damals öfter überlegt, den Bettel hinzuschmeissen», sagt sie rückblickend. «Es kam alles zusammen. Ich hatte das Gefühl, dass ich einen Schritt vorwärts machen müsste, aber in den Rennen war es ein Schritt rückwärts. Irgendwann fuhr ich die Rennen ohne Ziel. Und dann zog ich mir zuhause bei einem Sturz auch noch eine Schulterverletzung zu.»

Das beste Jahr

Es waren schwierige Momente. Doch der Durchhaltewille, den sie insbesondere der Unterstützung ihrer Familie und ihres Teams zu verdanken hat, war es wert: An der Heim-WM gehört Nicole Koller mindestens zum erweiterten Kreis der besten Cross-Country-Fahrerinnen. Was auch immer die Saison noch bringt, 2025 ist Kollers bestes Jahr im Mountainbike-Weltcup.

Am Samstag startet Koller in Crans-Montana als Medaillenkandidatin ins Cross-Country-Rennen, und schon jetzt hält sie zufrieden fest: «Auch wenn es zu nichts mehr reichen würde, ist es eine absolute Supersaison für mich. Dafür hätte ich alle Jahre zuvor sofort unterschrieben.»

Beim Saisonauftakt in Brasilien fuhr Koller als Zweite zum ersten Mal auf das Weltcup-Podest. Es folgten zwei weitere Podestplätze im Shorttrack und vor allem Monate der Konstanz auf hohem Niveau. Bis zum 13. Platz in Les Gets im letzten Rennen vor der WM klassierte sich Koller über die olympische Distanz ausnahmslos in den Top 8. In der Summe ergibt das Zwischenrang 4 im Gesamtweltcup, direkt hinter der Schweizer Nummer 1 Alessandra Keller.

Wie befriedigend die Wandlung für Koller ist, sieht man ihr in diesen Tagen im Wallis an. «Es ist eine unglaubliche Saison für mich. Ich habe wieder Selbstvertrauen, die guten Resultate sind anhaltend und zeigen, dass ich keine Eintagesfliege bin. Das Schönste ist, dass ich die Rennen jetzt mitbestimmen kann und ich nicht einfach mitfahre, sondern offensiver fahre und ich mich traue, etwas auszuprobieren», sagt Koller. Schon im Winter habe sie im Training gespürt, dass sie neue Bestwerte aufstellen könne.

Die letzten Steinchen

Kollers Talent sei schon als Juniorin ersichtlich gewesen, sagt die Schweizer Nationaltrainerin Kathrin Stirnemann. «Nicole ist strikt, zielstrebig und eine harte Arbeiterin. Doch sie muss sich wohlfühlen. Es brauchte Zeit, bis alle Mosaiksteinchen passten.»

Zwei der letzten, möglicherweise entscheidenden Mosaiksteinchen waren die Zusammenarbeit mit einer Mentaltrainerin und einem südafrikanischen Coach, die sie Ende 2023 einging. Sie habe die mentalen Aspekte mehr einbeziehen wollen, sagt Koller. «Das war die richtige Erfrischung für den Kopf.»

Jetzt also, mit 28 Jahren, geht Koller am Samstag in Crans-Montana (14.00 Uhr) zum ersten Mal mit der Aussicht auf ein Spitzenresultat in ein Elite-WM-Rennen. Dass ihr die Strecke und die Bedingungen auf dem Walliser Hochplateau auf rund 1500 m ü. M. liegen, hat sie vor einem Jahr bei der Hauptprobe angedeutet. Der 6. Rang war zu diesem Zeitpunkt ihr bestes Karriere-Resultat. Das war vor den Bestwerten im Winter und den Podestplätzen in dieser Saison.

