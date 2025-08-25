Mit 6 schummelte er sich an ein Schwingfest – jetzt ist er ein Top-Favorit beim ESAF

Wie sich Werner Schlegel als kleiner Junge an Schwingfeste schummelte Werner Schlegel (22) ist einer der grossen Favoriten beim ESAF in Mollis. Mit blue Sport redet er darüber, wie er sich als 6-Jähriger gegen ältere Buben mass. 25.08.2025

Werner Schlegel (22) ist einer der grossen Favoriten in Mollis. Mit blue Sport redet er über Glücksbringer, Kühe, das ESAF und seine Konkurrenten und verrät, weshalb er als Knirps seine ersten Duelle im Sägemehl verlor.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ende August findet das Eidgenössische Schwingfest in Mollis statt. Der 22-jährige Werner Schlegel vom Hemberg SG gehört zu den grössten Königsanwärtern.

Vor seinem Auftritt im Sägemehl nimmt sich Schlegel Zeit für blue Sport und redet über seine Anfänge in Zwilchhosen, seinem Job auf dem Hof seines Vaters, seine Freundin das ESAF und seine härtesten Konkurrenten.

«Je älter ich geworden bin, desto grösser wurde der Traum Schwingerkönig zu werden», sagt Schlegel, der sich als Sechsjähriger zwei Jahre älter geschummelt hat, um bei den Festen mitschwingen zu dürfen. Mehr anzeigen

Werner, hattest du überhaupt eine andere Wahl. als Schwinger zu werden? Immerhin war dein Vater schon Kranzschwinger, deine älteren Brüder haben geschwungen ...

... Ja, ich durfte machen, was ich wollte. Ich war auch kurze Zeit im Geräteturnen. Aber klar bin ich schon ganz früh mit dem Schwingen in Kontakt gekommen und mir hat es von Anfang an sehr gut gefallen.

Hast du als Knirps deinen Vater noch schwingen gesehen?

Nein. Nachdem mein ältester Bruder auf die Welt gekommen ist, hat er ziemlich bald mit dem Schwingen gehört und zuhause den Betrieb übernommen. Wir sind aber als Familie noch ab und zu an Schwingfeste gegangen. Das war sehr eindrücklich. Aber was mir immer am meisten Spass gemacht hat, war mit den Kollegen im Sägemehl zu sein.

Die Geschichte, dass du als Sechsjähriger mit deinem Alter geschummelt hast, um an einem Schwingfest teilnehmen zu dürfen, ist bekannt. Mich interessiert, ob du gegen die mindestens zwei Jahre älteren Buben leiden musstest?

(Schmunzelt). Ja. Bei den ersten paar Schwingfests war ich nicht so wahnsinnig gut. Aber da ich immer mit den älteren Jungs trainiert habe, konnte ich recht schnell gute Resultate erzielen. Dass Kleinere sich älter gemacht haben, um an Schwingfeste zu gehen, ist bei uns ab und zu vorgekommen. Es wäre ja nicht fair gewesen, wenn man nur trainieren darf und an den Samstagen zuhause bleiben muss.

Deine Brüder haben auch geschwungen. Bist du einfach der Talentierte?

Bei den Jungschwingern waren wir alle talentiert und immer auch weit entwickelt für unser Alter. Die Grösse spielt beim Jungschwingen eine grosse Rolle. Ich bin dann drangeblieben ist. Happig ist der Übergang vom Jungschwinger zu den Aktiven, da ist man 16 und startet meist auch mit einer Lehre. Kommt hinzu, dass man in diesem Alter auch gerne mal in den Ausgang geht. Normalerweise gehst du dann die ersten zwei Jahre ein bisschen unter bis du dann ein paar Siege feiern kannst.

Also bist du Spitzenschwinger geworden, weil du auf Ausgang verzichtet hast?

Nein. Es gab sicher auch die Zeit, welche ich mit meinen Kollegen genossen habe und ein wenig fort war. Aber ich habe immer trainiert, auch während der Arbeit. Es war ein Vorteil, dass mir die Berufsschule relativ leicht fiel.

Du hast dich zum Saisonauftakt verletzt. Kann das jetzt fürs Eidgenössische sogar ein Vorteil sein, weil du noch frisch bist?

Ich denke, es fällt nicht ins Gewicht. Auch ich hätte gerne die ganze Saison geschwungen, denn wir haben im Winter gut gearbeitet, ich war fit. Dann kam diese Verletzung. Ob Vorteil oder Nachteil, interessiert mich nicht. Ich fokussiere mich ganz auf das Eidgenössische in Mollis.

Dort gehörst du zu den Top-Favoriten. In dieser Saison gibt es keinen Überschwinger. Wen zählst du zu deinen härtesten Konkurrenten?

Da gibt es einige. Ich denke, die starken Berner muss man immer auf der Rechnung haben. Staudenmann, Walther oder Moser. Dann die Kollegen aus den eigenen Reihen wie Ott, Orlik und Giger. Ich könnte jetzt noch andere aufzählen.

Normalerweise arbeitest du zwei Tage die Woche auf dem Betrieb deines Vaters. Ich nehme an, da pausierst du während der Schwingsaison?

Es kommt darauf an, wie viele Arbeiten auf dem Hof anfallen und wie intensiv ich im Training bin. Aber seit der Verletzung habe ich schon sehr viel Zeit in Training und Reha gesteckt.

Wie viele Tiere hat dein Vater?

Es sind gut 30 Milchkühe.

Und wie viele gehören dir? Da stehen sicher einige Lebend-Preise im Stall.

Das ein oder andere Tier stammt tatsächlich von einem Schwingfest. Aber wir haben es meistens so gehandhabt, dass er mir die Tiere, die ich gewonnen habe, abkauft.

Hast du auch schon das Preisgeld genommen?

Ja, es kann ja auch vorkommen, dass wir auf dem Hof keinen Platz haben. Für mich spielt's keine Rolle. Der Unterschied ist, dass mich die Tiere, wenn ich sie bei der Arbeit sehe, jeweils an die Erfolge erinnern.

Wie viele Tickets fürs ESAF bekommt ihr Schwinger für Familien und Freunde?

Die Tickets werden über die Schwingklubs verteilt und nicht über die Schwinger selbst. Für all diejenigen, die bei Schwinganlässen mitarbeiten und so Helferstunden sammeln, gibt es Tickets. Der Rest wird unter den passiven Mitgliedern aufgeteilt, aber da wird es sicher knapp. Denn es gibt kaum jemand, der nicht gerne beim ESAF dabei wäre.

Die Familie Schlegel musste also Helferstunden leisten, damit sie dich beim ESAF anfeuern kann.

Meine Familie wird sicher dabei sein. Aber auch sie hat in unserem Schwingklub Helferstunden geleistet, das gehört einfach dazu.

Träumtest du schon als Bub davon, Schwingerkönig zu werden?

Ja. Je älter ich geworden bin, desto grösser wurde der Traum.

Was packst du fürs ESAF ein? Das dürfte ein bisschen mehr sein als nur ein Paar Turnschuhe und eine Zwilchhose …

... wir sind ja vom Freitag bis Sonntag in Mollis. Da hat man mehr dabei. Das Schwing-Tenue habe ich aber immer in doppelter Ausführung dabei, falls irgendwo etwas reisst oder wenn es nass ist.

Reisst es oft?

Das kann vorkommen, vor allem wenn es regnet und das Hemd nass ist. Sonst habe ich Sportgetränke dabei, Bananen und Biberli.

Wie viel isst ein Schwinger an einem Wettkampftag?

Das ist unterschiedlich. Ich persönlich esse wenig. Anspannung und Nervosität ist wohl zu gross. Mal ein, zwei Energieriegel oder so.

Hast du auch einen Glücksbringer im Gepäck?

Ich habe keinen. Mein Glücksbringer ist am ehesten meine Freundin.

Ist sie eine Schwing-Expertin?

Expertin würde ich jetzt auch nicht sagen (lacht), aber sie kennt sich schon gut aus. Sie war schon Schwing-Fan bevor wir uns kennengelernt haben. An den Schwingfesten ist sie eigentlich immer dabei.

