Noè Ponti schwimmt an der Kurzbahn-WM in Budapest mit Weltrekord über 50 Meter Delfin in den Final. Der 23-jährige Tessiner verbessert seine eigene Bestmarke um sieben Hundertstel.

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen Noè Ponti schwimmt an der Kurzbahn-WM die 50 Meter Delfin in 21,43 Sekunden – neuer Weltrekord.

Der Tessiner unterbietet seinen eigenen Weltrekord somit um 7 Hundertstel.

Der Final findet am Mittwochabend statt. Mehr anzeigen

Ponti schlug in seiner Paradedisziplin nach 21,43 Sekunden an. Anfang November hatte er in Singapur eine Zeit von 21,50 Sekunden aufgestellt. Im Vorlauf am Morgen verpasste Ponti den Weltrekord noch knapp. In 21,53 Sekunden stellte er aber einen WM-Rekord auf, den er am Abend erneut pulverisierte.

«Ich bin einfach geschwommen, und es ist gut aufgegangen», erklärte Ponti nach dem Finaleinzug sein Erfolgsrezept. «Über 50 Meter darfst du keine Fehler machen. Ein Fehler kostet viel.» Er sei fokussiert gewesen und habe einfach schneller als die anderen schwimmen wollen. «Das war es.»

Final am Mittwochabend

Wie schon in den Vorläufen am Morgen war Nyls Korstanje der zweitschnellste Schwimmer. Der Niederländer verlor jedoch beinahe vier Zehntel auf den Schweizer und schlug in 21,81 Sekunden an. Selbstredend ist Ponti im Final am Mittwochabend der grosse Favorit auf die Goldmedaille.

Weniger gut lief es für Roman Mityukov, der den Einzug in die Halbfinals über 100 Meter Rücken klar verpasste. Der 24-jährige Genfer, der im Sommer in Paris Olympia-Bronze über die doppelte Distanz gewonnen hatte, wurde in seinem Vorlauf in 51,74 Sekunden nur Neunter.

