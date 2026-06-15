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Highlights und Schlussetappe auf blue Zoom Mountainbike-Spektakel vor der Kulisse des Grossen Aletschgletschers 

Andreas Lunghi

15.6.2026

Eindrückliche Kulisse für die Mountainbiker. 
Eindrückliche Kulisse für die Mountainbiker. 
Screenshot ucimtbworldseries

Die Aletsch Arena wird gemeinsam mit Bellwald zum Hotspot der internationalen Enduro-Szene: Die weltbesten Fahrer*innen kämpfen auf spektakulären Trails um Weltcup-Punkte – vor der Kulisse des Grossen Aletschgletschers – mit blue Zoom bist du live dabei!

Redaktion blue Sport

15.06.2026, 16:30

Nach dem Weltcup 2024 und der Weltmeisterschaft 2025 kehrt die Mountainbike-Elite zurück in die Aletsch Arena & Bellwald. Am Samstag, 18. Juli, und Sonntag, 19. Juli, ist die WHOOP UCI Mountain Bike World Series mit dem Enduro Weltcup zu Gast. Auf den alpinen, technisch anspruchsvollen Trails am Fusse des Grossen Aletschgletschers wird den weltbesten Athlet*innen erneut alles abverlangt.

blue Zoom überträgt die Highlights und Schlussetappe live und exklusiv im Free-TV. Am 19. Juli ab 15.30 Uhr bist du live mit dabei.

Die Rennstrecke

Die Enduro-Rennen mit Start und Ziel in Fiesch führen über actionreiche Trails durch die beeindruckende Landschaft der Aletsch Arena – von der Riederalp und Bettmeralp über Fiesch-Eggishorn bis hinüber nach Bellwald. Eingebettet in eine der spektakulärsten Kulissen der Alpen verspricht das Event ein unvergessliches Rennerlebnis.

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