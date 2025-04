Von Brigitte McMahon bis Serena Williams Mütter im Spitzensport: Auch mit Baby im Bauch sind Top-Leistungen möglich

Brigitte McMahon holte sich 2000 in Sydney Olympia-Gold – und war zu dem Zeitpunkt schwanger. Keystone

Die Liste der sporttreibenden Mütter wird immer länger. Es gibt auch immer mehr Frauen, die ihre Karriere auch während der Schwangerschaft noch fortsetzen. Das Magazin SPORTLERIN geht der Sache auf den Grund.

Daniel Germann Jan Arnet

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Immer mehr Spitzensportlerinnen setzen die Karriere auch nach – oder sogar während – der Schwangerschaft fort.

Nicht immer ist dies aber einfach. Die grösste Herausforderung für Mütter im Sport sind wohl die finanziellen Auslagen.

Dass selbst mit Baby im Bauch noch Top-Leistungen möglich sind, haben in Vergangenheit etwa Brigitte McMahon und Serena Williams bewiesen.

Die ägyptische Fechterin Nada Hafez erlangte im vergangenen Sommer kurz internationale Bekanntheit. Über Instagram liess sie ihre Follower wissen, dass sie schwanger an den Olympischen Spielen in Paris antreten werde. Die Reaktionen auf den Post reichten von Begeisterung bis Ablehnung. Dann schaffte es die 26-jährige Fechterin an den Spielen bis in den Achtelfinal des Säbel-Turniers. Auf die Kritik reagierte die Ägypterin mit einem weiteren Post, in dem sie schrieb: «Ich bin nicht die einzige Athletin, die schwanger teilgenommen hat. Es gibt viele andere internationale Sportlerinnen, die schwanger so lange aktiv waren. Es gibt keine medizinischen Hindernisse.»

Hafez lag richtig. Die wohl bekannteste Schweizerin, die als werdende Mutter an den Olympischen Spielen antrat, war im Spätsommer 2000 die Innerschweizerin Brigitte McMahon. Als die Triathletin am ersten Tag der Spiele von Sydney überraschend Olympia-Gold gewann, war sie bereits schwanger mit ihrer Tochter Jennifer. Gewusst hat das damals ausser ihr und ihrem innersten Umfeld noch niemand.

Mütter sind im Sport zwar auch rund 25 Jahre später immer noch die Ausnahme. Und doch gibt es immer mehr Frauen, die ihre Karriere auch während der Schwangerschaft noch fortsetzen. Weshalb soll das eine das andere ausschliessen? So lange medizinisch nichts dagegenspricht, sollen auch Schwangere ihrer Leidenschaft weiterhin nachgehen.

Ist der Nachwuchs einmal auf der Welt, dann spricht gar nichts mehr gegen eine Doppelrolle. Die ehemalige Spitzenläuferin Maja Neuenschwander, die bei Swiss Olympic das Projekt «Frau und Spitzensport» leitete, sagte im vergangenen Sommer in einem Interview mit dem Schweizer Fernsehen, entscheidend sei der Verlauf einer Schwangerschaft. «Wenn alles problemlos läuft, ist Leistungssport auch dann ohne gesundheitliche Bedenken möglich.»

Kim Clijsters holte als Mutter noch drei Grand-Slam-Titel

Die Liste der sporttreibenden Mütter wird immer länger. Die bekanntesten Schweizer Beispiele neben McMahon sind die Triathletin Nicola Spirig, die Orientierungsläuferin Simone Niggli-Luder und die Stabhochspringerin Nicole Büchler. Sie alle setzten ihre Karriere auch nach der Geburt ihres ersten Kindes erfolgreich fort. Im Tennis gewann die Belgierin Kim Clijsters nach der Geburt ihrer ersten Tochter noch drei Grand-Slam-Titel.

Die Women’s Tennis Association WTA, die Standesorganisation im Frauentennis, erleichtert ihren Spielerinnen den Wiedereintritt in den Turnieralltag mit einem sogenannt geschützten Ranking. Die Spielerinnen können sich nach ihrem Wiedereinstieg auf die Tour während drei Jahren für maximal zwölf Turniere mit jenem Ranking für Turniere einschreiben, mit dem sie beim Unterbruch ihrer Karrieren gespielt haben. Bencic fiel während ihrer Schwangerschaft bis auf Position 913 zurück und hätte damit ganz unten wieder anfangen müssen.

Neuenschwander, mittlerweile Leiterin des Athlete Hub bei Swiss Olympic, sagt weiter, dass die grösste Herausforderung für Mütter im Sport wohl die finanziellen Auslagen seien. «Während der Trainings- und Wettkampfzeiten müssen Betreuungslösungen gefunden werden – da helfen Kita-Lösungen oft wenig. Athletinnen trainieren zu Randzeiten, sind häufig auch im Ausland engagiert.»

Man muss es sich also leisten können, gleichzeitig Spitzensport zu betreiben und Mutter zu sein. Deshalb ist es wohl mehr als nur ein Zufall, dass Mütter gerade im Tennis mittlerweile ziemlich verbreitet sind. Die WTA-Tour zählt heute rund 20 Frauen, die Nachwuchs haben und trotzdem weiterhin aktiv sind. Die bekanntesten von ihnen sind die Weissrussin Victoria Azarenka, die Ukrainerin Elina Svitolina, die Deutsche Tatjana Maria und die Japanerin Naomi Osaka. Die Deutsche Angelique Kerber und die Amerikanerin Serena Williams sind mittlerweile zurückgetreten.

Serena Williams gewann 2017 die Australian Open – sie war im zweiten Monat schwanger. Keystone

Williams, über Jahre die Grand-Dame des Frauentennis, war 2017 in der achten Woche ihrer Schwangerschaft gestanden, als sie das Australian Open gewann, ohne auch nur einen Satz abzugeben. Der Titel in Melbourne war ihr 23. und der letzte an einem Major-Turnier.

Noch vor 20 Jahren gab es kaum Mütter auf der Tennis-Tour und auch sonst wo im professionellen Leistungssport. Das liegt wohl auch daran, dass die Karrieren heute tendenziell länger dauern. Vor zwei Jahrzehnten lag das Durchschnittsalter der besten 100 auf der WTA-Tour noch unter 24 Jahren, mittlerweile ist es auf 27 Jahre gestiegen. Belinda Bencic liegt da also voll im Schnitt. Nichts hindert sie daran, noch fünf oder sogar zehn Jahre weiterzuspielen.

Schwangerschaft und Sport

Sportliche Betätigung oder einfach körperliche Bewegung ist sowohl in der normalen als auch in der Risikoschwangerschaft gesund. Es ist allerdings wissenschaftlich nicht abschliessend geklärt, wie oft und mit ­welcher Intensität Sport ­gemacht werden soll und darf. Generell zu empfehlen sind mindestens 30 Minuten Bewegung täglich – beispielsweise mit schnellem Gehen, mit Velofahren, mit Schwimmen oder auch anderen Sportarten. Bei gut trainierten Schwangeren ist auch Joggen eine Option, allerdings kann das ab der 20. Schwangerschaftswoche zunehmend mühsamer werden. Extremsportarten wie Paragliding oder Tauchen, Bodybuilding, Kampfsportarten und auch Inline-Skaten sind in der Schwangerschaft nicht zu empfehlen. Auch auf Sportarten mit Verletzungsgefahr wie Mountainbike-Downhill sollte verzichtet werden.

Noch vor wenigen Jahren lautete eine allgemeine Empfehlung, Sport in der Schwangerschaft zu unterlassen, da man Nachteile für Mutter und Kind befürchtete. Ebenso wurde bei vielen Schwangerschaftskomplikationen wie Frühgeburtsrisiko oder hohem Blutdruck meistens Bettruhe verordnet. Dies war auf der ­Annahme begründet, dass die Bettruhe präventiv wirke. Heute ist aber wissenschaftlich belegt, dass Sport und Bewegung für Mutter und Kind gesund sind. Das Risiko für oft genannte Komplikationen wie Frühgeburt, mütterlicher hoher Blutdruck, Thrombose, kindliche Wachstumsstörungen, Zuckererkrankung in der Schwangerschaft oder Abbau von Muskelmasse und Knochendichte kann dadurch minimiert oder verhindert werden.

Leichtathletin Alysia Montaño lief noch Rennen, als sie schon im fünften Monat schwanger war. Keystone

Viele wertvolle Ratschläge

Swiss Olympic setzt sich stark für Frauenbelange ein. Beispielsweise mit dem Programm «Frau und Spitzensport». Eines der zahlreichen Themen ist die Schwangerschaft – inklusive ausführlichem Merkblatt für schwangere Sportlerinnen. Es richtet sich an alle selbstständig erwerbenden Athletinnen, die als solche den Schweizer Sozialversicherungen unterliegen und enthält viele wertvolle Ratschläge. Unselbstständige Mannschaftssportlerinnen beispielsweise unterstehen der Mutterschutzverordnung. Empfohlen wird schwangeren Frauen, Aktivitäten mit erhöhter körperlicher Belastung, welche ein Gefähr­dungspotenzial für Mutter und Kind darstellen, während der Schwangerschaft zu unterlassen – natürlich in Absprache mit Trainerinnen und Trainern, Ärztinnen und Ärzten sowie den Verbänden.

Es besteht die Möglichkeit, eine Versicherung für den Verdienstausfall infolge Krankheit während der Schwan­gerschaft oder allgemein (Taggeldversicherung) privat abzuschliessen, um den Ausfall des selbstständigen Verdienstes abzusichern. Und es gibt einen Anspruch auf Mutterschaftsentschädigungen. Das Merkblatt ist auf der Website von Swiss Olympic zu finden.