200-m-Europameister Timothé Mumenthaler sprintet am Diamond-League-Meeting in Oslo aufs Podest Keystone

Dominic Lobalu läuft beim Diamond-League-Meeting in Oslo einen Schweizer Rekord über 5000 m. Stark ist auch der Auftritt von Timothé Mumenthaler über 200 m. Mit persönlicher Bestzeit läuft er aufs Podest.

Keystone-SDA SDA

In einem schnellen Rennen, das von den Organisatoren als Weltrekordversuch angekündigt wurde, belegte Lobalu den 10. Rang. Lobalu verbessert in 12:50,87 Minuten die eigene, vor einem Jahr gleichenorts aufgestellte Bestmarke, um drei Hundertstel.

Es siegte in 12:45,27 Minuten der Amerikaner Nico Young. Der globale Bestwert, den Joshua Cheptegei aus Uganda vor knapp fünf Jahren auf 12:35,36 gesenkt hatte, wurde damit deutlich verpasst.

«Ich bin sehr zufrieden mit dem Rennen», betonte der 26-jährige Lobalu im SRF-Interview. Auch der gebürtige Südsudanese hatte im Vorfeld seinen Rekordversuch angekündigt. Über seinen Formstand gab es allerdings Fragezeichen, schlug er sich doch zuletzt mit muskulären Problemen herum.

Vor etwas mehr als einem Jahr hatte Lobalu ebenfalls in Oslo in seinem ersten Rennen als Schweizer Starter über 5000 m den 40 Jahre alten nationalen Rekord von Markus Ryffel getilgt. Daraufhin gewann er an der EM in Rom Gold über 10'000 m und Bronze über die halbe Distanz.

Mumenthaler setzt Ausrufezeichen über 200 m

Auch der 200-m-Europameister Timothé Mumenthaler wusste bei seinem ersten Diamond-League-Meeting im Ausland zu überzeugen. Der Romand musste sich über die halbe Bahnrunde in 20,27 Sekunden einzig dem Kubaner Reynier Mena (20,20) geschlagen geben.

Damit unterbot der 22-jährige Genfer seine bisherige persönliche Bestleistung um eine Hundertstel. Aufgestellt hatte er diese vor ziemlich genau einem Jahr bei seinem überraschenden EM-Titel in Rom.

In Oslo liess Mumenthaler unter anderen den hochdekorierten Kanadier Andre De Grasse hinter sich. Der Olympiasieger von Tokio komplettierte in 20,33 das Podest als Dritter.

