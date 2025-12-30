  1. Privatkunden
«Zutiefst betroffen» WM-Gegner Wladimir Klitschko nach Joshua-Unfall erschüttert

dpa

30.12.2025 - 14:00

Der Moment des Triumphs für Joshua (r) im WM-Titelkampf gegen Klitschko.
Der Moment des Triumphs für Joshua (r) im WM-Titelkampf gegen Klitschko.
Bild: picture alliance / Axel Heimken/dpa

Ex-Boxweltmeister Anthony Joshua ist in einen Autounfall mit zwei Toten verwickelt, sein bekanntester Gegner und Bayern-Star Michael Olise zeigen sich geschockt. Auch Nigerias Präsident äussert sich.

DPA

30.12.2025, 14:00

30.12.2025, 14:04

Der schwere Verkehrsunfall von Boxstar Anthony Joshua mit zwei Toten hat auch dessen früheren WM-Gegner Wladimir Klitschko erschüttert. Er sei «zutiefst betroffen» vom Tod der zwei engen Freunde und Teammitglieder des britischen Schwergewichtsboxers, schrieb Klitschko (59) auf der Plattform X.

«Ich hatte das Vergnügen, einen unvergesslichen Kampf mit AJ zu bestreiten, und habe ihn stets als einen wahren Gentleman geschätzt, der meinen grössten Respekt geniesst», ergänzte der Ukrainer, der zum Abschluss seiner Karriere 2017 im Londoner Wembley-Stadion einen spektakulären Titelkampf gegen Joshua verloren hatte. «Mein tiefstes Mitgefühl gilt ihm, und ich wünsche ihm und seinen Angehörigen in dieser schweren Zeit alles Gute.»

Nigerianische Behörde bestätigt. Ursache für Horror-Crash von Box-Star Anthony Joshua bekannt

Nigerianische Behörde bestätigtUrsache für Horror-Crash von Box-Star Anthony Joshua bekannt

Auch ein Fussballstar äussert sich

Auch Fussballprofi Michael Olise zeigte sich geschockt. «Ruhe in Frieden, Bruder, einer der ehrlichsten Männer», schrieb der Offensivstar des FC Bayern bei Instagram versehen mit einem Bild von sich und Sina Ghami. Dieser war Joshuas langjähriger Kraft- und Konditionstrainer und genau wie Joshuas Personal Trainer Latif Ayodele bei dem Autounfall in Nigeria gestorben.

Joshua (36) selbst erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht. Der in England geborene Sohn nigerianischer Einwanderer sei in einem stabilen Zustand und bleibe dort zur Überwachung, hiess es in dem Statement der Promotion Matchroom Boxing vom Montagabend.

Nigerias Präsident: Habe mit AJ gebetet

Auch Nigerias Präsident Bola Ahmed Tinubu äusserte sich zu dem Unglück. «Ich habe mit AJ gesprochen, um ihm persönlich mein Beileid zum Tod seiner beiden engen Mitarbeiter Kevin Latif Ayodele und Sina Ghami zu bekunden», schrieb er bei der Plattform X. «Ich habe ihm eine vollständige und schnelle Genesung gewünscht und mit ihm gebetet.»

Nach Angaben von Olusegun Ogungbemide, dem stellvertretenden Marschall der nigerianische Strassenverkehrssicherheitsbehörde FRSC, war das Auto, in dem Joshua und die Toten sassen, zu schnell gewesen. Der Fahrer habe demnach die Kontrolle über das Auto verloren und sei in einen geparkten Lkw gefahren. «Die Hauptursachen für den Unfall waren überhöhte Geschwindigkeit und unzulässiges Überholen», sagte Ogungbemide.

Videoaufnahmen kursieren im Internet

Videos im Internet zeigen, wie Joshua mit nacktem Oberkörper und schmerzverzerrtem Gesicht aus einem schwerbeschädigten Auto herausgehoben wurde. Er sass demnach hinter dem Fahrersitz auf der Rückbank. Der Unfall soll sich auf einer Schnellstrasse in Makun ereignet haben. Im Internet gab es auch Kritik an der Veröffentlichung von teils verstörenden Bildern und Videos durch Schaulustige.

Joshua war 2012 Olympiasieger und anschliessend mehrere Jahre Weltmeister im Schwergewicht. Erst vor wenigen Tagen sorgte er mit seinem Sieg gegen den amerikanischen Internet-Star Jake Paul in Miami für Aufsehen.

Die Unfallstelle des Unglücks, bei dem zwei Freunde von Boxstar Anthony Joshua ums Leben kamen.
Die Unfallstelle des Unglücks, bei dem zwei Freunde von Boxstar Anthony Joshua ums Leben kamen.
Bild: Uncredited/Federal Road Safety Corps/AP/dpa

Josi schiesst gegen Utah 4. Saisontor

Josi schiesst gegen Utah 4. Saisontor

Die schwach in die Saison gestarteten Nashville Predators mit Captain Roman Josi arbeiten sich weiter ins Mittelfeld vor. Beim 4:3-Auswärtssieg gegen Utah Mammoth trifft auch der Berner.

30.12.2025

Unsere Nati-Stars – ein EM-Sommer für die Ewigkeit

Unsere Nati-Stars – ein EM-Sommer für die Ewigkeit

Sie verzauberten 2025 die Schweiz: Nun wollen sie die Welt erobern. Sydney Schertenleib, Livia Peng, Iman Beney und Géraldine Reuteler träumen sich zurück an die EM.

23.12.2025

Diese Schlagzeilen wünschen wir uns im Sportjahr 2026

Diese Schlagzeilen wünschen wir uns im Sportjahr 2026

Ein ereignisreiches Sportjahr 2025 ist zu Ende, doch auch im neuen Jahr stehen viele Highlights auf dem Programm. Hier sind – mit aufgesetzter Schweizer Brille – unsere Wunsch-Schlagzeilen für 2026.

29.12.2025

Josi schiesst gegen Utah 4. Saisontor

Josi schiesst gegen Utah 4. Saisontor

Unsere Nati-Stars – ein EM-Sommer für die Ewigkeit

Unsere Nati-Stars – ein EM-Sommer für die Ewigkeit

Diese Schlagzeilen wünschen wir uns im Sportjahr 2026

Diese Schlagzeilen wünschen wir uns im Sportjahr 2026

