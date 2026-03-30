Skip Marco Hösli (Archivaufnahme) Keystone

Das Schweizer Curlingteam mit Skip Marco Hösli bezieht in der Nacht auf Montag an der WM in den USA nach dem 9:7-Sieg gegen Tschechien eine 1:7-Niederlage gegen Italien.

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Gegen die Tschechen gerieten die Schweizer unnötig in Bedrängnis. Sie starteten mit einem 7:4-Vorsprung in das zehnte End, kassierten aber ein Dreierhaus zum Ausgleich. Der letzte Stein im Zusatz-End ermöglichte dem Glarner Team ein Zweierhaus und dann doch vierten Sieg in Folge.

Diese Serie riss anschliessend gegen Italien. Nach vier Umgängen lagen die Schweizer nach einem gestohlenen Stein 0:3 in Rückstand. Im siebenten End schrieben die Italiener ein Viererhaus und erzwangen somit das vorzeitige Händeschütteln.

In der Rangliste liegt die Schweiz hinter Schweden, das bisher alle fünf Spiele gewonnen hat, auf Platz 2. Die nächste Partie in Ogden bestreitet das Team um Skip Marco Hösli am Montagabend gegen China (22.00 Uhr Schweizer Zeit).