«Ich bin kein Capela» NBA-Star Ayton spottet über Schweizer Basketballer – der Genfer kontert cool

Syl Battistuzzi

27.2.2026

Clint Capela im Einsatz für die Houston Rockets.
Clint Capela im Einsatz für die Houston Rockets.
KEYSTONE

Deandre Ayton will mehr sein als ein Rollenspieler – und nennt dabei ausgerechnet den Schweizer Clint Capela als Negativbeispiel. Der Genfer Center kontert die Kritik gelassen und mit Humor. Selbst NBA-Legende Dirk Nowitzki stärkt Capela demonstrativ den Rücken.

Syl Battistuzzi

27.02.2026, 21:01

27.02.2026, 21:03

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Lakers-Star Deandre Ayton sorgt nach der knappen Niederlage unter der Woche gegen die Orlando Magic mit einer lautstarken Kritik an seiner Rolle für Aufsehen.
  • So wehrt er sich dagegen, seine Center-Rolle im Stile von Clint Capela auszuüben.
  • Capela kontert auf Instagram gelassen, erhält Rückendeckung von Experten wie Dirk Nowitzki und wird in den sozialen Medien gefeiert, während Ayton Kritik einstecken muss.
Mehr anzeigen

Am Mittwoch gewannen die Orlando Magic auswärts gegen die Los Angeles Lakers mit 110:109. Dabei lag das Heimteam lange in Front, ehe sie im Schlussviertel die Kontrolle verloren. Kurz vor Ende der Partie vergab zudem LeBron James mit einem verpassten Drei-Punkte-Wurf den möglichen Sieg für die Kalifornier.

Deandre Ayton sorgte nach der unnötigen Pleite für Aufsehen. Der 27-Jährige rief auf dem Weg in die Garderobe: «Sie versuchen, mich zu Clint Capela zu machen – Ich bin kein Clint Capela!» Seine Aussagen waren dabei gut hörbar für einen «ESPN»-Journalisten, welcher die Story aufgriff

Ayton spielte mit seiner Fluchtirade auf die Rolle des Schweizers an. Capela, der letzten Sommer zu den Houston Rockets zurückkehrte, ist in Texas Ersatzcenter des gesetzten Türken Alperen Sengün. Das Jobprofil des 31-jährigen Genfers ist dabei klar: Rebounds holen, seinen Körper unter dem Ring einsetzen und Schüsse blocken. 

Deandre Ayton will mehr sein als ein zudienender Center.
Deandre Ayton will mehr sein als ein zudienender Center.
IMAGO/ZUMA Press Wire

Mit diesen Attributen hat sich Capela, der im Draft 2014 an 25. Stelle von den Rockets ausgewählt wurde und bis 2020 dort spielte, eine lange NBA-Karriere ermöglicht. Die letzten fünf Saisons verbrachte der 2,08 Meter grosse Romand etwa bei den Atlanta Hawks. Zwar verlor er dort seinen Status als Stammspieler, aber fügte sich nahtlos in seine Rolle.

Die reduzierte Aufgabe als Teamplayer, welcher nicht primär für die Skorerwerte, sondern für seine Mitspieler lebt, ist offenbar nichts für Ayton. Der frühere Nummer-1-Pick, der erst im Sommer via Portland Trail Blazers zu den Lakers stiess, kritisiert damit auch den Trainerstab seines Arbeitgebers. Und natürlich Capela.

Capela pariert Aytons Frust-Attacke mit Humor

Der Houston-Profi reagierte via Instagram auf die Aussagen von Ayton. «Du hast zwei der besten Court-Generäle (LeBron und Doncic) im Basketball überhaupt – also Kumpel, mach es», schrieb Capela und versah seinen Post mit zwei lachenden Smileys. Kurzum: Die Rolle als Center in Los Angeles sei eine coole Aufgabe. 

In den sozialen Medien wird der Genfer für seine Antwort gefeiert, während Ayton viel Spott abkriegt. Auch die Experten stellen sich allesamt auf die Seite von Capela. 

Dirk Nowitzki sagt stellvertretend: «Du musst nicht einen anderen NBA-Spieler erwähnen. Capela hat eine grundsolide Karriere und spielt schon lange in der Liga, ein super Spieler», hält die deutsche Basketball-Legende fest. 

Screenshot Instagram/cccapela15

Videos zum Thema

Dieser Berner lebt den Traum, den viele Schweizer Basketballer träumen

Dieser Berner lebt den Traum, den viele Schweizer Basketballer träumen

Yanic Niederhäuser spielt in Los Angeles seine erste Saison in der NBA. blue News hat den Clippers-Rookie in seinem neuen Zuhause getroffen.

25.02.2026

«Es ist schockierend» – Nadine Riesen über Garderoben-Skandal

27.02.2026

«Es ist schockierend» – Nadine Riesen über Garderoben-Skandal

Der perfekte Abend für Pius Suter

27.02.2026

Der perfekte Abend für Pius Suter

Dzemaili über Schweizer Klubs in Europa: «Wir haben ein paar Schritte rückwärts gemacht»

26.02.2026

Dzemaili über Schweizer Klubs in Europa: «Wir haben ein paar Schritte rückwärts gemacht»

«Es ist schockierend» – Nadine Riesen über Garderoben-Skandal

«Es ist schockierend» – Nadine Riesen über Garderoben-Skandal

Der perfekte Abend für Pius Suter

Der perfekte Abend für Pius Suter

Dzemaili über Schweizer Klubs in Europa: «Wir haben ein paar Schritte rückwärts gemacht»

Dzemaili über Schweizer Klubs in Europa: «Wir haben ein paar Schritte rückwärts gemacht»

